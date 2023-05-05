Все через росіян: влада Балі хоче запровадити квоту на туристів

Балі хоче відмовитись від масового туризму через наплив росіян

Влада Балі планує запровадити квоту для іноземних туристів Губернатор острова Балі Ваян Костер закликав запровадити обмеження на в'їзд на 100 років. Про це повідомляє місцева газета Detik.

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«На Балі почастішали випадки некультурної поведінки з боку іноземних туристів, більшість із них приїхали з Росії. І ми не можемо зупинити цей процес без застосування санкцій, тому що Балі має мету щодо відродження туризму після пандемії коронавірусу», – сказав він.

Він також вважає, що наступні багато років острів потребує жорсткого квотування кількості туристів. «Ми більше не проводитимемо політику масового туризму, ми обмежимо його, впровадивши систему квот на наступні 100 років. Якщо ми залишимо все як є, то нас сприйматимуть як бюджетний напрямок, приїжджатимуть туристи з низьким рівнем доходів і витрат», – пояснив свою позицію Ваян Костер.

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На разі механізм квотування поки що не визначений, але є варіант, за якого іноземці мають реєструватися за рік до запланованого візиту на Балі та чекати своєї черги на в'їзд.

Нагадаємо, син мера Коломиї Олег Станіславський вже третій місяць перебуває на тропічному курорті Балі. Блогер Костянтин Андріюк виклав фото, як Олег Станіславський розважається на тропічному острові, і назвав Станіславського «бійцем ТрО «Балі».

Олег Станіставський – син міського голови Коломиї Богдана Станіславського. Нині йому близько 29 років, він співвласник будівельної фірми у Києві «Станіславський». А також співвласник пекарні «Оберхліб», про що йдеться на його ж сторінці у Facebook. Також він є членом YBC – Клубу молодих бізнесменів. Це закрита організація, яка бере до себе лише власників бізнесу від 100000$ обороту на рік.