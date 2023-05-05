Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Все через росіян: влада Балі хоче запровадити квоту на туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Все через росіян: влада Балі хоче запровадити квоту на туристів
Влада Балі виступає за квотування кількості туристів на острові
фото: Agunng Parameswara/Getty Images

Балі хоче відмовитись від масового туризму через наплив росіян 

Влада Балі планує запровадити квоту для іноземних туристів Губернатор острова Балі  Ваян Костер закликав запровадити обмеження на в'їзд на 100 років. Про це  повідомляє місцева газета Detik.

«На Балі почастішали випадки некультурної поведінки з боку іноземних туристів, більшість із них приїхали з Росії. І ми не можемо зупинити цей процес без застосування санкцій, тому що Балі має мету щодо відродження туризму після пандемії коронавірусу», – сказав він.

Він також вважає, що наступні багато років острів потребує жорсткого квотування кількості туристів.  «Ми більше не проводитимемо політику масового туризму, ми обмежимо його, впровадивши систему квот на наступні 100 років. Якщо ми залишимо все як є, то нас сприйматимуть як бюджетний напрямок, приїжджатимуть туристи з низьким рівнем доходів і витрат», – пояснив свою позицію Ваян Костер.

На разі  механізм квотування поки що не визначений, але є варіант, за якого іноземці мають реєструватися за рік до запланованого візиту на Балі та чекати своєї черги на в'їзд.

Нагадаємо, син мера Коломиї Олег Станіславський вже третій місяць перебуває на тропічному курорті Балі. Блогер Костянтин Андріюк виклав фото, як Олег Станіславський розважається на тропічному острові, і назвав Станіславського «бійцем ТрО «Балі».

Олег Станіставський – син міського голови Коломиї Богдана Станіславського. Нині йому близько 29 років, він співвласник будівельної фірми у Києві «Станіславський». А також співвласник пекарні «Оберхліб», про що йдеться на його ж сторінці у Facebook. Також він є членом YBC – Клубу молодих бізнесменів. Це закрита організація, яка бере до себе лише власників бізнесу від 100000$ обороту на рік.

Читайте також:  В Індонезії стався потужний землетрус: мешканців попередили про загрозливі наслідки

Теги: росія іноземці туризм Facebook землетрус Костянтин Андріюк блогер росіяни Балі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грузинське громадянське суспільство віддане євроатлантичному майбутньому і за підтримки Заходу може допомогти протистояти подальшим зазіханням Кремля
Росія перемагає в Грузії: що робити? Авторська стаття Френсіса Фукуями світова преса
6 квiтня, 21:00
Дезертир Сергій Клевцов підпалив будинок товариша, щоб помститися за грубість
Окупант-дезертир підпалив будинок знайомого заради помсти
10 квiтня, 11:35
Введено заборону на експорт до ЄС російської нафти, яка транспортується морем
Попри санкції, експорт нафти з Росії повернувся до довоєнного рівня
18 квiтня, 06:16
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов
Запобіжний захід митрополиту Павлу та «арешт» Буданова. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:00
ЗСУ не збираються здавати Бахмут
Росія хоче захопити Бахмут до контрнаступу ЗСУ – ISW
24 квiтня, 08:09
США посилює допомогу Україні
З покращенням погоди Росія може піти у наступ на кількох ділянках – Білий дім
24 квiтня, 21:43
Росіяни зміцнюють оборону на півночі Криму, бо бояться наступу ЗСУ
Контрнаступ: журналісти розкрили, як ЗСУ намагаються приспати пильність росіян
25 квiтня, 19:16
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім ворожих кораблів
Росія вивела у Чорне море додаткові кораблі
27 квiтня, 11:31
Бої за Бахмут тривають понад дев'ять місяців
Захопити Бахмут до 9 травня: Данілов посміявся над планами Кремля
3 травня, 06:40

Соціум

Все через росіян: влада Балі хоче запровадити квоту на туристів
Все через росіян: влада Балі хоче запровадити квоту на туристів
Мер Тбілісі зробив обурливу заяву, яку розхвалила пропагандистка Путіна (відео)
Мер Тбілісі зробив обурливу заяву, яку розхвалила пропагандистка Путіна (відео)
У РФ вдруге за кілька днів горів Ільський нафтопереробний завод (відео)
У РФ вдруге за кілька днів горів Ільський нафтопереробний завод (відео)
Атакувати Кремль дронами могла Україна – Financial Times
Атакувати Кремль дронами могла Україна – Financial Times
Влада Швейцарії висунула нову вимогу до українських біженців
Влада Швейцарії висунула нову вимогу до українських біженців
РФ може атакувати підводні інтернет-кабелі Заходу: чим це небезпечно
РФ може атакувати підводні інтернет-кабелі Заходу: чим це небезпечно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Путін скликає засідання Радбезу після гучної заяви США
8832
На 9 травня до Путіна приїдуть лише два президенти
8796
ЗМІ припустили, що ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом. Повітряні сили відреагували
6263
Денацифікації української історії. Спецоперація у Києві
5745
В Україні тривала годину масштабна повітряна тривога (мапа)
5435
Влада Швейцарії висунула нову вимогу до українських біженців

Новини

Українську стрічку Glory to Ukraine показали у штаб-квартирі ООН
Сьогодні, 17:24
Знову заморозки: чого очікувати українцям найближчими вихідними
Сьогодні, 15:01
Українці обрали марку до Дня захисту дітей: результати опитування в «Дії»
Сьогодні, 12:32
Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:55
Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
Вчора, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Вчора, 17:16

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту