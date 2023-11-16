Анталія припинила бути неофіційною столицею для росіян-втікачів

Росіяни масово виїздять із Туреччини

Неофіційна столиця російських мігрантів у Туреччині – Анталія – може із полегшенням зітхнути. Росіяни поступово їдуть з анталійського узбережжя. У 2023 році місто залишили 16% росіян, які мали дозвіл на проживання. За даними економічного агентства Ekonomim, протягом останніх чотирьох місяців результат відтоку прискорився іще більше: турецьку провінцію залишили 17 тис. мігрантів з країни-агресора. Кількість іноземців з видом на проживання, які залишили Анталію, сягло 25 тис. цього року. Більшість росіян повертаються до Росії, але частина знаходить шляхи для переїзду до Європи, повідомило турецьке видання Akdeniz Gercek.

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Анталія була дуже популярним місцем для переїзду громадян Росії та купівлі нерухомості. Але останні новації турецької влади сприяли тому, що російські втікачі вимушені шукати інші місця для притулку. Річ у тому, що ще минулого року турецька влада закрила для отримання посвідки на постійне проживання головний анклав проживання росіян – район Коньяалти, що розташований у центральній частині Анталії біля Середземного моря.

Президент Палати ріелторів Анталії Ісмаїл Чаглар заявив, що «бульбашка нерухомості та оренди» в Анталії лопнула.

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«Навіть турки, що раніше мешкали Анталії і орендували свої будинки в центрі, вимушені були переїхали до віддалених районів. Державні службовці просили переведення до регіонів, де є більш дешеве житло. Міграція з Росії та України сильно підвищила ціни на оренду, але це було як бульбашка, і ця бульбашка лопнула. Зараз ціни не впали, вони повернулися до нормального рівня. Ми бачимо оголошення про оренду будинків по сусідству, але кілька місяців тому такого не було», – сказав він.

Він додав, що орендна плата, яка під час війни досягла 25 тис. турецьких лір ($880), тепер повертається до нормального рівня. Продажі нерухомості іноземцям обвалилися за дев'ять місяців 2023 року на 29,23%.

Президент Торгової палати Анталії Алі Бахар заявив, що кількість іноземців скоротилася на 10%, порівняно з попереднім роком. Він пояснив масовий виїзд високими цінами на оренду, вартістю життя, підвищенням вартості нерухомості, необхідної для отримання громадянства, та труднощами з отриманням посвідки на проживання. З аналогічними проблемами зіткнулися громадяни країни-агресора інших регіонах Туреччини, зокрема у великих містах, таких як Ізмір, Стамбул та столиця – Анкара. Їм масово відмовляють у отриманні тривалих віз ддля перебування у Туреччині, та випроваджують додому.

До слова, іноземцям, які переїхали до Туреччини, з жовтня ускладнять життя: йдеться про тих, хто придбав турецьку нерухомість і зробив її джерелом свого доходу. Справа в тому, що у жовтні набуде чинності постанова від турецького Міністерства туризму щодо Airbnb та інших сервісів здачі квартир – після цього багато власників легально їх здавати більше не зможуть, а тих, хто це право не втратить – матимуть платити великі податки. До речі, податком обкладуть і їхніх гостей, які знімають житло. Як пишуть турецькі ЗМІ, чи не найбільше зміни у законодавстві Туреччини торкнуться росіян, які слідом за арабами є одними із лідерів придбання нерухомості у країні.