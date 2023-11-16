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Анталія припинила бути неофіційною столицею для росіян-втікачів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Анталія припинила бути неофіційною столицею для росіян-втікачів
Росіянам відмовляють у тривалому перебуванні у Туреччині, і вони повертаються додому
фото із відкритих джерел

Росіяни масово виїздять із Туреччини 

Неофіційна столиця російських мігрантів у Туреччині – Анталія – може із полегшенням зітхнути. Росіяни поступово їдуть з анталійського узбережжя. У 2023 році місто залишили 16% росіян, які мали дозвіл на проживання. За даними економічного агентства Ekonomim, протягом останніх чотирьох місяців результат відтоку прискорився іще більше: турецьку провінцію залишили 17 тис. мігрантів з країни-агресора. Кількість іноземців з видом на проживання, які залишили Анталію, сягло 25 тис. цього року. Більшість росіян повертаються до Росії, але частина знаходить шляхи для переїзду до Європи, повідомило турецьке видання Akdeniz Gercek.

Анталія була дуже популярним місцем для переїзду громадян Росії та купівлі нерухомості. Але останні новації турецької влади сприяли тому, що російські втікачі вимушені шукати інші місця для притулку. Річ у тому, що ще минулого року турецька влада закрила для отримання посвідки на постійне проживання головний анклав проживання росіян – район Коньяалти, що розташований у центральній частині Анталії біля Середземного моря.

Президент Палати ріелторів Анталії Ісмаїл Чаглар заявив, що «бульбашка нерухомості та оренди» в Анталії лопнула.

«Навіть турки, що раніше мешкали Анталії і орендували свої будинки в центрі, вимушені були переїхали до віддалених районів. Державні службовці просили переведення до регіонів, де є більш дешеве житло. Міграція з Росії та України сильно підвищила ціни на оренду, але це було як бульбашка, і ця бульбашка лопнула. Зараз ціни не впали, вони повернулися до нормального рівня. Ми бачимо оголошення про оренду будинків по сусідству, але кілька місяців тому такого не було», – сказав він.

Він додав, що орендна плата, яка під час війни досягла 25 тис. турецьких лір ($880), тепер повертається до нормального рівня. Продажі нерухомості іноземцям обвалилися за дев'ять місяців 2023 року на 29,23%. 

Президент Торгової палати Анталії Алі Бахар заявив, що кількість іноземців скоротилася на 10%, порівняно з попереднім роком. Він пояснив масовий виїзд високими цінами на оренду, вартістю життя, підвищенням вартості нерухомості, необхідної для отримання громадянства, та труднощами з отриманням посвідки на проживання. З аналогічними проблемами зіткнулися громадяни країни-агресора інших регіонах Туреччини, зокрема у великих містах, таких як Ізмір, Стамбул та столиця – Анкара. Їм масово відмовляють у отриманні тривалих віз ддля перебування у Туреччині, та випроваджують додому. 

До слова, іноземцям, які переїхали до Туреччини, з жовтня ускладнять життя: йдеться про тих, хто придбав турецьку нерухомість і зробив її джерелом свого доходу. Справа в тому, що у жовтні набуде чинності постанова від турецького Міністерства туризму щодо Airbnb та інших сервісів здачі квартир – після цього багато власників легально їх здавати більше не зможуть, а тих, хто це право не втратить – матимуть платити великі податки. До речі, податком обкладуть і їхніх гостей, які знімають житло. Як пишуть турецькі ЗМІ, чи не найбільше зміни у законодавстві Туреччини торкнуться росіян, які слідом за арабами є одними із лідерів придбання нерухомості у країні. 

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Теги: нерухомість Анталія Стамбул Анкара житло місто влада росіяни

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