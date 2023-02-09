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Пораділи і досить. У вдів ліквідованих окупантів відібрали шуби

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пораділи і досить. У вдів ліквідованих окупантів відібрали шуби
скрін з відео

Після зйомок влада зажадала повернути шуби нібито для заміни на «більш якісні»

Акція з нібито подарованими шубами дружинам і матерям ліквідованих терористів «Л/ДНР» виявилася фейком. Про це розповіла у соцмережах одна з вдів, яка фігурувала на пропагандистському відео.

Жінка розповіла, що після зйомок влада зажадала повернути шуби нібито для заміни на «більш якісні», а потім заявили про «помилку».

«Деякі жінки встигли піти, не знаю їхньої подальшої долі, але в мене та ще трьох жінок ці шуби забрали. Обіцяли потім дати інші, типу, ці не якісні, і вони замінять їх на інші, вищої якості. Але в чому ось річ. На наші дзвінки вони не відповідали цілий день, а потім все ж таки сказали, що вийшла помилка. Шуби помилково нам видали, вони призначалися іншим жінкам. Така ось історія», – нарікає жінка

Пораділи і досить. У вдів ліквідованих окупантів відібрали шуби фото 1

Також вона припускає, що організатори акції «шуби просто передають з рук в руки» заради відеороликів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії й на окупованих територіях України на Донбасі вдовам солдатів вручили шуби. Фото й відео опублікував проросійський блогер, соратник колишнього ватажка бойовиків так званої ДНР Ігоря Гіркіна Євген Скрипник у соцмережі.

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