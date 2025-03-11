Трамп пообіцяв купити нову Tesla, щоб підтримати Маска на тлі падіння акцій

Акції Tesla за один день втратили 15% вартості

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що має намір придбати новенький автомобіль від Tesla, щоб висловити підтримку своєму соратнику та главі Департамент ефективності державного управління Ілону Маску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента США в соцмережі Truth Social.

Акції Tesla в понеділок, 10 березня, втратили 15% вартості, що стало найбільшим одноденним зниженням за останні чотири роки. Як зазначає Bloomberg, аналітики пов’язують це з переглядом прогнозів поставок, а також зі зростаючою негативною реакцією на політичну позицію Маска.

«Я куплю абсолютно нову Tesla завтра вранці, щоб висловити довіру та підтримку Ілону Маску, справді великому американцю. Чому він повинен бути покараний за те, що вкладає свої величезні навички в роботу, щоб допомогти зробити Америку знову великою?» – написав Трамп.

Своєю чергою Маск відповів коротко: «Дякую, президенте».

Падіння акцій компанії відбулося після того, як аналітики знизили прогнози щодо обсягів поставок Tesla. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки Маска з початку року скоротилися більш ніж на $132 млрд.

Проблеми компанії посилилися на ключових світових ринках електромобілів. У Німеччині реєстрація електрокарів за перші два місяці року знизилася на 70%, що частково пов’язують із підтримкою Маском ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» перед виборами 23 лютого.

Нагадаємо, на ринку акцій США зафіксовано найгірший день цього року. Найбільші втрати зазнає технологічний сектор. Сукупна капіталізація компаній, що входять до індексу NASDAQ 100, за день скоротилася на $1 трлн.

Ринок американських акцій впав після того, як в інтерв'ю телеканалу Fox News у неділю, 9 березня, президент США Дональд Трамп відмовився унеможливлювати ризики рецесії. Він заявив, що для американської економіки «настає перехідний період», коли набере чинності мито на імпорт.

До слова, під час зустрічі з Кабінетом міністрів президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск має право лише давати рекомендації департаментам, а не ухвалювати кадрові рішення.