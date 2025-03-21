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Трамп пригрозив активістам за саботаж Tesla

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп пригрозив активістам за саботаж Tesla
Трамп: Люди, яких зловлять за саботаж щодо Tesla, матимуть дуже добрі шанси потрапити до в'язниці
фото: The New York Times

«Ми шукаємо вас», – Трамп звернувся до активістів, які саботують Tesla

Президент США Дональд Трамп заявив, що кожному, хто саботує компанію Tesla, загрожує до 20 років ув'язнення. Як інформує «Главком», про це американський лідер написав у Truth Social. 

«Люди, яких зловлять за саботаж щодо Tesla, матимуть дуже добрі шанси потрапити до в'язниці на строк до 20 років, і це стосується їхніх спонсорів. Ми шукаємо вас», – написав Трамп.

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Нагадаємо, активісти залили фарбою дилерський центр Tesla в канадському Монреалі. Двоє молодих людей рожевою фарбою облили стіни центру Tesla, після чого дістали плакат із написом «останнє покоління». Згодом офіцери прибули до дилерського центру та заарештували двох молодих людей у ​​віці 21 року.

Раніше міжнародне автомобільне шоу у Ванкувері скасувало участь Tesla через безпекові переконання. Автошоу у Ванкувері – один із найбільших подібних заходів у Канаді – розпочинається цього тижня. Організатори заявили, що виключили Tesla «після того, як неодноразово давали автовиробнику змогу добровільно відмовитися від участі».

До слова, американський мільярдер, очільник департаменту урядової ефективності (DOGE) Ілон Маск звинуватив демократів у тому, що американці спалюють автівки Tesla. 

Як повідомлялося, американський інвестор Росс Гербер, компанія якого володіє приблизно 260 тис. акцій Tesla вартістю близько $105 млн, закликав Ілона Маска зосередитися на компанії або піти з посади генерального директора.

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Теги: Tesla США Дональд Трамп активісти

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