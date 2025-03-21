Трамп пригрозив активістам за саботаж Tesla

Трамп: Люди, яких зловлять за саботаж щодо Tesla, матимуть дуже добрі шанси потрапити до в'язниці

«Ми шукаємо вас», – Трамп звернувся до активістів, які саботують Tesla

Президент США Дональд Трамп заявив, що кожному, хто саботує компанію Tesla, загрожує до 20 років ув'язнення. Як інформує «Главком», про це американський лідер написав у Truth Social.

«Люди, яких зловлять за саботаж щодо Tesla, матимуть дуже добрі шанси потрапити до в'язниці на строк до 20 років, і це стосується їхніх спонсорів. Ми шукаємо вас», – написав Трамп.

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Нагадаємо, активісти залили фарбою дилерський центр Tesla в канадському Монреалі. Двоє молодих людей рожевою фарбою облили стіни центру Tesla, після чого дістали плакат із написом «останнє покоління». Згодом офіцери прибули до дилерського центру та заарештували двох молодих людей у ​​віці 21 року.

Активісти залили рожевою фарбою дилерський центр Tesla в Монреалі.



Двоє молодих людей заявили, що у такий спосіб протестують проти дій мільярдера Ілона Маска, який руйнує демократію та заперечує зміни клімату. pic.twitter.com/2W7d8JgO6R — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 20, 2025

Раніше міжнародне автомобільне шоу у Ванкувері скасувало участь Tesla через безпекові переконання. Автошоу у Ванкувері – один із найбільших подібних заходів у Канаді – розпочинається цього тижня. Організатори заявили, що виключили Tesla «після того, як неодноразово давали автовиробнику змогу добровільно відмовитися від участі».

До слова, американський мільярдер, очільник департаменту урядової ефективності (DOGE) Ілон Маск звинуватив демократів у тому, що американці спалюють автівки Tesla.

Як повідомлялося, американський інвестор Росс Гербер, компанія якого володіє приблизно 260 тис. акцій Tesla вартістю близько $105 млн, закликав Ілона Маска зосередитися на компанії або піти з посади генерального директора.