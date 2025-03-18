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«Я купив це до того, як Ілон збожеволів»: водії знімають лого з машин Tesla

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Я купив це до того, як Ілон збожеволів»: водії знімають лого з машин Tesla
фото з відкритих джерел

Відомі власники Tesla, такі як співачка Шеріл Кроу та актриса Алісса Мілано, продали свої автомобілі та публічно дистанціювалися від Маска

Деякі великі компанії вже відмовилися від включення Tesla до своїх автопарків, серед них мережі Rossmann, Lichtblick і Badenova. Відомі власники Tesla, такі як співачка Шеріл Кроу та актриса Алісса Мілано, також продали свої автомобілі та публічно дистанціювалися від Ілона Маска. В інтернеті набирають популярність наклейки з написом: «Я купив це до того, як Ілон збожеволів». Причиною називають як особисті скандали Ілона Маска, так і модельну лінійку компанії, що застаріла. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Критика Маска посилилася після його скандальних політичних жестів та підтримки правих партій, включаючи агітацію на користь німецької партії Альтернатива для Німеччини. Крім того, автолюбителі незадоволені тим, що модельний ряд Tesla не оновлюється: Model S на ринку вже 13 років, а Model X – 10.

При цьому на ринку вживаних авто Tesla поки що тримається. За даними mobile.de, кількість пропозицій зросла на 2,2%, а продаж збільшився на 12,9%. Тим не менш, ціни на автомобілі Tesla за останній рік впали на 16,7%, тоді як у середньому ринку електрокарів – тільки на 3,9%.

Нагадаємо, американський сенатор-демократ та колишній астронавт Марк Келлі відмовився користуватися своєю автівкою компанії Tesla після того, як її очільник Ілон Маск назвав його зрадником через візит до України.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп показав нову Tesla Model S у дворі Білого дому. Трамп має намір придбати новенький автомобіль, щоб висловити підтримку Ілону Маску. Ймовірно, саме цю машину показав сьогодні, 11 березня, Трамп.

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Теги: Дональд Трамп партії Tesla Ілон Маск президент автопарк автопром автомобіль США

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