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ЄС планує призначити спецпредставника для мирних переговорів щодо України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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ЄС планує призначити спецпредставника для мирних переговорів щодо України
Позачерговий саміт ЄС скликає президент Європейської ради Антоніу Коста
фото із відкритих джерел

Лідери Європейського Союзу наступного тижня обговорять призначення  свого представника у можливих переговорах щодо припинення вторгнення Росії в Україну

Євросоюз має намір призначити власного спецпосланця, який представлятиме Брюссель на можливих переговорах щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg. 

Bloomberg із посиланням на власні джерела зазначає, що питання обговорюватиметься на саміті лідерів країн ЄС поряд із питаннями оборони та переозброєння союзу, а також із темою України – мова про питання, яким має бути мир і які гарантії безпеки Європа готова запропонувати.

Позачерговий саміт ЄС, який скликає президент Європейської ради Антоніу Коста, буде присвячений європейській обороні.

На зустріч запрошено президента України Володимира Зеленського. Bloomberg каже, що дискусії будуть спрямовані на встановлення єдиної позиції щодо оборони – як щодо переозброєння європейського континенту, так і щодо підтримки України.

На порядку денному також буде ймовірне призначення спеціального представника для участі в майбутніх мирних переговорах щодо України.

Раніше Київ заявляв, що європейські країни мають швидко призначити фігуру «на рівні лідера», яка представлятиме Європу на будь-яких потенційних переговорах щодо припинення війни Росії проти Україн

Американський президент Дональд Трамп 26 лютого заявив, що саме Європа, а не США має надати Україні гарантії безпеки. Він також підтримав позицію Великої Британії та Франції, які виступають за відправку миротворчого контингенту до України.

Трамп призначив одразу двох спецпосланців для переговорів щодо припинення війни в Україні. Кіт Келлог веде діалог з Україною та Європою, а Стів Уїткофф  – із Росією. Обидва вже проводили відповідні зустрічі. Уїткофф входив до американської делегації, яка провела зустріч із російською в Саудівській Аравії, також США представляли держсекретар Марко Рубіо та радник президента з національної безпеки Майк Уолтц. Країну-агресорку представляв глава МЗС Сергій Лавров.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський найкращий президент України. Трамп зазначив, що США хочуть працювати із Зеленським та будуть з ним працювати.





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