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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Чому Трамп не поїде до Москви на «9 мая»

glavcom.ua
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Раціонального обґрунтування, чому б раптом Трамп вирішив роздавати настільки коштовні подарунки Путіну, просто не існує
фото: AP

Чим може розплатитися Путін, що дійсно потрібно Трампу?

Цей обмін лестощами між Трампом і Путіним – «сильний лідер», «захотів би – захопив всю Україну», запросини постояти на Мавзолеї «9мая» на знак спільної перемоги над «нацистською Україною»...

Це все прекрасно. Припустимо, Трамп на це купився і таки подарував Путіну Україну чи наш шматок через примусову капітуляцію.

От тільки чим Путін розплатиться за настільки щедрий подарунок? (А те, що це подарунок, – очевидно, бо самостійно знищити нас не вдалось за три роки, навіть з ресурсами Ина, не здохлого Аятоли і допомогою Сі). Це ж чистий бізнес у Трампа. Стільки вклав – от стільки отримав.

І чим може заплатити Путін таким, що дійсно потрібно Трампу і зацікавить його? Союзом проти Китаю?

Гм... Тоді і Європі, і нам не лишатиметься іншого, як укласти союз з Китаєм.

Раціонального обґрунтування, чому б раптом Трамп вирішив роздавати настільки коштовні подарунки Путіну, просто не існує. Піджене презент «як старий гебіст старому гебісту»?

Ну, припустимо, що ця версія про «вербування КДБ у 1987» якоюсь мірою правда (і це майже за 40 років ні разу не помітило ЦРУ). Але навіть так настільки широкі жести з настільки величезним шлейфом проблем для США, – фантастика.

Раціональне зерно: Трамп – бізнесмен і за ним стоїть великий бізнес Америки. Їм може подобатись Путін, фони можуть бути фанатами сцаря – але бізнес є бізнес.

Що вони отримають, якщо будуть настільки щедрі нашим коштом? Як максимум – ну, Путін оголосить війну Китаю. І що? Дзеркальна ситуація. 142 (хоча дехто каже, що як без фейків і домальовувань, то 89) мільйони проти 1,4 мільярда. Вдесятеро більше населення. Десь $2 трильйони ВВП проти $18,4 трильйона.

А тепер приплюсувати все те, що Америка витратила на підтримку України. Приплюсувати домовленості про масштабні інвестиційні проєкти (не отой ніж біля горлянки про «50% доходів від усього за десь 200 ярдів допомоги», а угоди з компаніями).

Приплюсувати факт, що Трамп практично щодня говорить про Україну своїм виборцям – тобто, наша війна стала вже чинником внутрішньої політики США. Це збільшує вартість «подарунку Владіміру» до непідйомних величин. Трампу це просто невигідно (крім того, що принизливо, бо піднімає Путіна до рівня Трампа, робить з нього «теж світового лідера»).

Тому не дивно, що Трамп вже заявив, як написав Reuters, що не поїде ні до якої Москви на їхнє «9мая».

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Джерело
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Теги: війна путін бізнес населення Україна США Дональд Трамп росія переговори

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