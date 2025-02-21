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Трамп заявив, що Зеленському необов'язково бути присутнім на переговорах про Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп заявив, що Зеленському необов'язково бути присутнім на переговорах про Україну
Американський президент останнім часом дедалі частіше критикує українського лідера
фото: AP

Трамп визнав, що Росія напала на Україну, не маючи причин

Президент США Дональд Трамп вважає, що президенту України Володимиру Зеленському необов’язково бути присутнім на переговорах із Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналістку CBS News Дженніфер Джейкобс, яка цитує американського президента.

Трамп знову повторив наратив про те, що Зеленський за три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії не спромігся покласти край війні.

«Я не думаю, що він дуже важливий для участі в зустрічах, якщо чесно», – сказав Трамп, говорячи про переговори про завершення війни з Росією.

«Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч (у Саудівській Аравії – «Главком»), я маю на увазі, що це не було пріоритетом, тому що він так погано (досі) вів переговори», – заявив президент США.

Американський президент вчергове звинуватив Джо Байдена та Володимира Зеленського.

«Кожного разу, коли я кажу: «Це не вина Росії», мене завжди закидають фейковими новинами, але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі, Зеленський говорив неправильні речі, на них напав хтось, хто набагато більший і набагато сильніший. Але Росію можна було так легко відмовити від цього», – сказав Трамп. 

Водночас Трамп визнав, що Росія напала на Україну, не маючи для цього причин.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Як повідомлялося, американський лідер Дональд Трамп висловив занепокоєння через відмову українського президента Володимира Зеленського від його пропозиції. Штати сподіваються, що президент України з часом її прийме.

До слова, The Hill опублікувало дані, в якому зазначено, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується через те, що багато хто вважає, що він перевищує повноваження.

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Теги: Дональд Трамп США Володимир Зеленський війна президент путін

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