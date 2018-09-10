Посол пояснив, чому виникла потреба відкриття українського консульства у Вроцлаві



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Фото: Станіслав Груздєв / Главком Андрій Дещиця

Місцева влада Вроцлава зробила декілька кроків назустріч українській громаді

Україна відчула потребу відкрити у Вроцлаві (Польща) своє генеральне консульство через велику кількість українців, які проживають у цій місцевості. Це пояснив посол України у Польщі Андрій Дещиця в інтерв’ю «Главкому».

«Зараз ми відчули, що є потреба у відкритті генерального консульства у Вроцлаві. Тому що там є велика кількість українців, які впродовж останніх 3-4 років прибували до цього міста, працюють там легально», - сказав дипломат.

Дещиця відзначив, що місцева влада Вроцлава запровадила в громадському транспорті оголошення польською, англійською і українською мовами. До того ж в банках, на веб-сторінках банківських установ деяких польських банків є можливість обслуговування англійською, німецькою, польською та українською мовами. Телефонні оператори також відкривають окремі послуги для українців українською мовою, додав посол.

Дипломат не бачить проблем із комплектуванням консульства кадрами.

«Кадри – це не проблема. Як показує практика, після оголошення конкурсів на вакантні посади в закордонних дипустановах на одне місце є до 10 кандидатів. Більше питання щодо фінансів», - зауважив Дещиця.

Нагадаємо, у столиці канадської провінції Альберта місті Едмонтон з’явилося генеральне консульство України.