Посуха в Європі: катастрофічно обмілів Рейн, судноплавство на річці під загрозою

Зупинка судноплавства на Рейні може спричинити падіння ВВП Німеччини на 0,5%

Рівень води у Рейні у деяких районах упав майже до 40 см

Рівень води в Рейні впав до рекордно низької позначки через сильну посуху, від якої зараз потерпає Німеччина. Судноплавство на річці, що є однією з основних транспортних артерій Європи, може зупинитися уже найближчими днями, повідомляє Reuters.

На думку експертів, опитаних агентством, зупинка судноплавства на Рейні може спричинити падіння ВВП Німеччини на 0,5%.

Великі баржі місткістю до 3 тис. тонн уже зараз не можуть пройти річкою в районах Кауба та Дуйсбурга, де рівень води впав майже до 40 см. Клієнти перевізників змушені орендувати дрібніші судна, що обходиться їм значно дорожче.

Дощів найближчим часом не очікується і, згідно з прогнозом федерального управління водних шляхів Німеччини, до понеділка рівень води в річці може впасти до позначки, яка унеможливить прохід суден по річці.

Ще в п'ятницю керівництво транспортної компанії Contargo – одного з найбільших вантажоперевізників – заявило, що припиняє більшу частину транспортувань у середній і верхній частині річки і спробує доставити вантажі, що залишилися по землі.

«З міркувань безпеки нам доведеться значною мірою припинити нашу навігацію Верхнім і Середнім Рейном», – попередили представники Contargo.

Водою (морем і Рейном) у Німеччині перевозять близько 4% усіх вантажів, але головне – саме річкою зазвичай надходить вугілля для електростанцій, які почали знову вводити в роботу через скорочення постачання російського газу.

Рейн бере свій початок у Швейцарії та протікає через кілька європейських країн, включаючи Францію та Німеччину, впадає у море в районі Нідерландів.

Нагадаємо, раніше Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.

Разом з тим влада Великої Британії також ввела надзвичайний стан через спеку, яку очікували 18-19 липня.

Також в Іспанії через аномальну спеку померли понад 500 осіб. Протягом першого тижня спеки, що тривав з 10 по 16 липня, стовпчик термометра подекуди сягав 45 градусів. Найбільш смертоносним днем виявилася субота, коли від спеки загинуло 150 людей.

Відомо також, що у Європі вигоріло 660 тис. гектарів лісу з початку 2022 року. Це рекордний показник із 2006 року, коли Європейська інформаційна система про лісові пожежі (EFFIS) почала фіксувати ці дані.