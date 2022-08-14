Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Посуха в Європі: катастрофічно обмілів Рейн, судноплавство на річці під загрозою

Надія Клочко
glavcom.ua
Посуха в Європі: катастрофічно обмілів Рейн, судноплавство на річці під загрозою
Зупинка судноплавства на Рейні може спричинити падіння ВВП Німеччини на 0,5%
фото: AP

Рівень води у Рейні у деяких районах упав майже до 40 см

Рівень води в Рейні впав до рекордно низької позначки через сильну посуху, від якої зараз потерпає Німеччина. Судноплавство на річці, що є однією з основних транспортних артерій Європи, може зупинитися уже найближчими днями, повідомляє Reuters.

На думку експертів, опитаних агентством, зупинка судноплавства на Рейні може спричинити падіння ВВП Німеччини на 0,5%.

Великі баржі місткістю до 3 тис. тонн уже зараз не можуть пройти річкою в районах Кауба та Дуйсбурга, де рівень води впав майже до 40 см. Клієнти перевізників змушені орендувати дрібніші судна, що обходиться їм значно дорожче.

Дощів найближчим часом не очікується і, згідно з прогнозом федерального управління водних шляхів Німеччини, до понеділка рівень води в річці може впасти до позначки, яка унеможливить прохід суден по річці.

Ще в п'ятницю керівництво транспортної компанії Contargo – одного з найбільших вантажоперевізників – заявило, що припиняє більшу частину транспортувань у середній і верхній частині річки і спробує доставити вантажі, що залишилися по землі.

«З міркувань безпеки нам доведеться значною мірою припинити нашу навігацію Верхнім і Середнім Рейном», – попередили представники Contargo.

Водою (морем і Рейном) у Німеччині перевозять близько 4% усіх вантажів, але головне – саме річкою зазвичай надходить вугілля для електростанцій, які почали знову вводити в роботу через скорочення постачання російського газу.

Рейн бере свій початок у Швейцарії та протікає через кілька європейських країн, включаючи Францію та Німеччину, впадає у море в районі Нідерландів.

Нагадаємо, раніше Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.

Разом з тим влада Великої Британії також ввела надзвичайний стан через спеку, яку очікували 18-19 липня.

Також в Іспанії через аномальну спеку померли понад 500 осіб. Протягом першого тижня спеки, що тривав з 10 по 16 липня, стовпчик термометра подекуди сягав 45 градусів. Найбільш смертоносним днем виявилася субота, коли від спеки загинуло 150 людей.

Відомо також, що у Європі вигоріло 660 тис. гектарів лісу з початку 2022 року. Це рекордний показник із 2006 року, коли Європейська інформаційна система про лісові пожежі (EFFIS) почала фіксувати ці дані. 

Теги: Німеччина Європа

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Засухи та екстремально високі температури охопили всю Європу
Через аномальну спеку в Європі вигоріла рекордна кількість лісів
Сьогодні, 15:50
В Іспанії від спеки загинули 510 людей
Аномальна спека спричинила півтисячі смертей в Іспанії
19 липня, 07:10
Грецію охопили масштабні лісові пожежі через аномальну спеку (фото)
Грецію охопили масштабні лісові пожежі через аномальну спеку (фото)
24 липня, 18:39

Соціум

Посуха в Європі: катастрофічно обмілів Рейн, судноплавство на річці під загрозою
Посуха в Європі: катастрофічно обмілів Рейн, судноплавство на річці під загрозою
Невідомий протаранив машиною огорожу Капітолію, а потім застрелився
Невідомий протаранив машиною огорожу Капітолію, а потім застрелився
У припарковану біля пляжу машину російських відпочивальників влучив снаряд (відео)
У припарковану біля пляжу машину російських відпочивальників влучив снаряд (відео)
Загибель українки Гатчінс у Голлівуді: криміналісти оприлюднили звіт
Загибель українки Гатчінс у Голлівуді: криміналісти оприлюднили звіт
Через аномальну спеку в Європі вигоріла рекордна кількість лісів
Через аномальну спеку в Європі вигоріла рекордна кількість лісів
Вибух у Єревані: з’явилася інформація про загиблих (фото)
Вибух у Єревані: з’явилася інформація про загиблих (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Україна переламує хід війни, бо змінила стратегію, – The New York Times
38K
Рашисти радять кримчанам готувати «тривожний чемоданчик»
37K
Росіяни почали отримувати повістки з вимогою з’явитися до військкомату (фото)
35K
На Харківщині пролунали вибухи (відео)
31K
14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Американський дипломат прокоментував серію антиукраїнських публікацій у світовій пресі

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Вчора, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Вчора, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
12 серпня, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
12 серпня, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
12 серпня, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
12 серпня, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту