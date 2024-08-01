Супутники зафіксували незвичайний підводний човен на китайській верфі (фото)

На супутникових знімках фігурує підводний човен класу Hangor II, який був замовлений Пакистаном у Китаю

Найновіший підводний човен Китаю має X-подібну корму

Старший науковий співробітник аналітичного Центру нової американської безпеки Том Шугарт, використовуючи супутникові знімки компанії Planet Labs, помітив новий підводний човен на китайській верфі Учан в Ухані. Про це пише The War Zone.

На супутникових знімках фігурує підводний човен класу Hangor II, який був замовлений Пакистаном у Китаю. Цей підводний човен досить незвичайний у порівнянні з попередніми китайськими моделями, такими як 039A. Він виділяється розмірами та конструкцією.

Підводний човен класу Hangor II

Корма у формі літери X, яка ніколи раніше не використовувалася в китайських підводних човнах, дозволяє покращити маневреність і знижує шумову сигнатуру, що важливо для скритності підводного судна. Загальна довжина підводного човна, за оцінками Шугарта, становить близько 85 метрів, тобто більше ніж довжина Type 039A Yuan, що складає 77,6 метри.

Як зазначають експерти, останніми роками Китай значно наростив виробничі потужності зі створення підводних човнів, прагнучи конкурувати із ВМС США.

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