Китайські вчені винайшли унікальний метод зміцнення золота

Китайські вчені вважають, що їхня технологія зміцнення металів може стати ключовою для розробки матеріалів, терміново необхідних у технологічній та аерокосмічній промисловості





Матеріалознавці з Китаю перетворили звичайний дефект у металевих сплавах на компонент, що підвищує його міцність. Фахівці створили чисте золото з нанорозмірними отворами рівномірно розподіленими по металу. Новий метод полегшив матеріал, зробив його міцнішим і пластичнішим, що може розширити можливості застосування такого золота. Про це пише South China Morning Post.

Група дослідників з Китаю винайшла новий метод зміцнення золота за допомогою отворів. Фахівці приготували чисте золото з рівномірно поширеними в ньому нанопустотами – вони утворилися після видалення срібних включень зі сплаву корозією.

Розмір цього часу становив близько 30 нанометрів, і щоб вони не послабили метал, вчені стискали і нагрівали досліджувані зразки при температурі 424,85 °C. Необхідно було спресувати метал до критичної густини, щоб пориста структура стала закритою. Після обробки багато порожнеч перетворилися на сфери з мінімальним діаметром 18 нанометрів.

Щоб перевірити, як змінилися механічні характеристики золота, матеріалознавці взяли маленькі зразки з різнорозмірними отворами (18-180 нанометрів у діаметрі) та розтягнули. З'ясувалося, що міцність перфорованого золота зростала, якщо середній розмір часу був меншим, але при цьому всі зразки показали себе краще, ніж необроблене золото. Межа плинності пористого металу була майже на 107% вищою, а відношення міцності до ваги зросло на 118% при додаванні 5% порожнин.

Як зазначають дослідники, деякі зразки з особливо великими порами показали високу пластичність разом із зростанням міцності. Основна відмінність нової технології від звичайних пористих металів у тому, що отвори в досліджуваному золоті рівномірно розподілені, що мінімізує концентрацію напруги в одному місці. І для кращого зміцнення металу пори варто робити менші, тому що разом з ними зменшуються й області високої напруги при навантаженні. Межа знаходиться в районі 101-102 нанометрів – міцність при такому діаметрі зростає без втрати пластичності.

Новий підхід більш науково можна назвати компонентом із нульовою масою. Отвори можуть полегшити метал на 10%, покращуючи його фізичні характеристики. Перфороване золото можна буде застосовувати в електроніці для обробки контактів, але дослідники планують випробувати метод із міддю, яка найчастіше золота використовується в таких пристроях.

раніше стало відомо, що Королівський монетний двір Великої Британії побудував і запустив промисловий завод із перероблення електронного сміття, щоб вилучати з нього золото.Золото використовуватиметься для виготовлення ювелірних виробів і пам'ятних монет.З 4000 тонн електронних відходів можна отримати до 450 кг золота, що за поточними цінами становить близько 27 млн ​​фунтів стерлінгів.