Повені в Індонезії і Східному Тиморі. Кількість жертв перевищила півтори сотні

Через повені та зсуви тисячі жителів Індонезії та Східного Тимору залишились без домівок

Рятувальники продовжують пошуки 70 зниклих людей

Через повені та спричинені ними зсуви в Індонезії та сусідньому Східному Тиморі загинули щонайменше 157 людей. Крім того, десятки людей зникли безвісти, а тисячі жителів країн залишилися без даху над головою. Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на індонезійське агентство з питань стихійних лих BNPB у вівторок, 6 квітня.

Зазначається, що 130 людей загинули на віддалених індонезійських островах неподалік від Східного Тимору, а 27 людей - у Східному Тиморі.

Крім того, рятувальники продовжують пошуки 70 людей. Вони розгрібають гори сміття та уламків екскаваторами.

Негода, яка спричинила повені та зсуви, пошкодила тисячі будинків, лікарні та мости. Понад 10 тисяч людей покинули свої домівки і наразі перебувають у притулках.

В агентстві BNPB припускають, що погодні аномалії можуть повторитися найближчим часом. «Ми все ще можемо зіткнутися з екстремальною погодою в наступні декілька днів», - сказав представник BNPB Радітья Джаті.

Нагадаємо, циклон Сероя приніс до Південно-Східної Азії сильні зливи, що спричинили повені та зсуви в Індонезії та Східному Тиморі. Наразі циклон рухається в бік західного узбережжя Австралії.

Джерело: DW