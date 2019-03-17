Повінь в Індонезії: кількість загиблих зросла до 50



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щонайменше дев'ять будинків і два мости були пошкоджені в результаті повені

В результаті повені у східній провінції Індонезії Папуа загинули щонайменше 50 осіб. Про це повідомляє Reuters.

«Загинули щонайменше 50 осіб і десятки отримали важкі поранення, а в головному аеропорту регіону був пошкоджений невеликий літак», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на район Сентані обрушилися зливи, які викликали повені.

Щонайменше дев'ять будинків і два мости були пошкоджені в результаті повені. Попри лихо, аеропорт Сентані, лишається відкритим.

Місцева влада наголошує, що пошукова операція все ще триває, число загиблих може зрости.

Джерело: Укрінформ