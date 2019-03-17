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    У світі

    Повінь в Індонезії: кількість загиблих зросла до 50

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    Повінь в Індонезії: кількість загиблих зросла до 50

    Щонайменше дев'ять будинків і два мости були пошкоджені в результаті повені

    В результаті повені у східній провінції Індонезії Папуа загинули щонайменше 50 осіб. Про це повідомляє Reuters.

    «Загинули щонайменше 50 осіб і десятки отримали важкі поранення, а в головному аеропорту регіону був пошкоджений невеликий літак», - ідеться в повідомленні.

    Як зазначається, на район Сентані обрушилися зливи, які викликали повені.

    Щонайменше дев'ять будинків і два мости були пошкоджені в результаті повені. Попри лихо, аеропорт Сентані, лишається відкритим.

    Місцева влада наголошує, що пошукова операція все ще триває, число загиблих може зрости.

    Джерело: Укрінформ

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