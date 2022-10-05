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Нобелівський тиждень. Троє науковців отримали премію у галузі хімії

Надія Клочко
glavcom.ua
Нобелівський тиждень. Троє науковців отримали премію у галузі хімії
Нобелівську премію з хімії здобули Каролін Рут Бартоцці, Мортен Мелдал і Баррі Шарплес
фото: nobelprize.org

Нобелівську премію з хімії цього року присудили за технологію створення молекул

У Стокгольмі триває Нобелівський тиждень, у рамках якого оголошують цьогорічних лауреатів престижної нагороди. Так, вже відомі імена володарів Нобелівської премії з фізіології чи медицини та фізики. Традиційно, третім стало оголошення володарів нагороди в галузі хімії.

Цього року Нобелівську премію з хімії отримають Каролін Рут Бартоцці, Мортен П. Мелдал і Баррі Шарплес з формулюванням «для розвитку клік-хімії та біоортогональної хімії».

Нобелівський тиждень. Троє науковців отримали премію у галузі хімії фото 1

Зазначається, що для Шарплесса це уже друга Нобелівська премія з хімії.

«Баррі Шарплесс та Мортен Мелдал заклали основу функціональної форми хімії – клік-хімії, в якій молекулярні будівельні блоки швидко та ефективно поєднуються один з одним. Керолін Бартоцці вивела клік-хімію на новий рівень і почала використовувати її у живих організмах», – йдеться у заяві Нобелівського комітету.

Зазначається, що у фармацевтиці створення нових молекул найчастіше пов'язане з відтворенням вже існуючих природних сполук з лікувальними властивостями. Завдяки цьому вдалося створити безліч конструкцій, але на це потрібен тривалий час.

«Премію цього року з хімії присуджено за прагнення не ускладнювати речі, а працювати з тим, що легко та просто. Функціональні молекули можна побудувати навіть прямим шляхом», – заявив Йоган Оквіст, голова Нобелівського комітету з хімії.

Інструменти, розроблені лауреатами зокрема допомагають відтворювати природні молекули з лікувальними властивостями. Баррі Шарплес, який отримав уже другу Нобелівську премію з хімії (першу – у 2001 році) розробив концепцію клік-хімії, де реакції протікають швидко і виключають небажані побічні продукти. Зчеплення речовин відбувається, як у кубиках конструктора, які з’єднуються з характерним клацанням. Звідси і назва клік-хімія, від англійського click – клац.

Після цього Шарплес та Мелдал незалежно один від одного розробили каталізоване міддю азид-алкінове циклоприєднання – хімічну реакцію, яка використовується при розробці фармпрепаратів, картування ДНК та створення нових матеріалів.

У свою чергу Керолін Бертоцци розробила клік-реакції, які працюють всередині живих організмів. Її біоортогональні реакції протікають без порушення нормальної хімії клітин. Їх використовують для вивчення клітин та відстежування біологічних процесів. Використовуючи біоортогональні реакції, вчені поліпшили націлювання ліків на ракові пухлини – зараз цей метод проходить стадію клінічних випробувань.

Нагадаємо, Нобелівську премію з фізіології або медицини у 2022 році отримав шведський біолог Сванте Паабо (Svante Pääbo) за відкриття стосовно геномів вимерлих гомінінів та людської еволюції. 

Лауреатами Нобелівської премії в галузі фізики 2022 року стали французький фізик Алан Аспе, американський фізик Джон Клаузер та австрійський квантовий фізик Антон Цайлінґер «за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторство квантової інформаційної науки».

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Теги: Нобелівська премія

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Соціум

Нобелівський тиждень. Троє науковців отримали премію у галузі хімії
Нобелівський тиждень. Троє науковців отримали премію у галузі хімії
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