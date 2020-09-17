  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Ансамбль з Жашкова потрапив до Книги рекордів Гіннеса

    • Розсилка
    &laquo;Сірниковий&raquo;&nbsp;ансамбль є єдиним в Україні та світі - Ансамбль з Жашкова потрапив до Книги рекордів Гіннеса
    «Сірниковий» ансамбль є єдиним в Україні та світі

    Музичний колектив грає на інструментах, що виготовлені з сірників

    Жашківський ансамбль музичних інструментів із сірників за поданням Національного реєстру рекордів України потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Про це інформує Національний Реєстр Рекордів.

    Зазначається, що музичний колектив грає на інструментах, що виготовлені з сірників.

    «Музичні інструменти із сірників виготовив жашківчанин Богдан Сенчуков. Він створив сірникові гармошку, бандуру, скрипку, гітару, гармонь, кобзу, барабан та кілька шумових інструментів для ансамблю. У колективі, керівником якого є Іван Сухий, Богдан грає на власному витворі – герб-басі – струнному інструменті у формі герба України», – йдеться у повідомленні.

    1_142

    Гурт виступає з унікальними інструментами на концертах. Рекорд України ансамбль завоював у 2019, тоді інструментів ще було 13.

    «Сірниковий» ансамбль є єдиним в Україні та світі.

    музика рекорд Черкащина реєстр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies