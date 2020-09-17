Ансамбль з Жашкова потрапив до Книги рекордів Гіннеса



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«Сірниковий» ансамбль є єдиним в Україні та світі

Музичний колектив грає на інструментах, що виготовлені з сірників

Жашківський ансамбль музичних інструментів із сірників за поданням Національного реєстру рекордів України потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Про це інформує Національний Реєстр Рекордів.

Зазначається, що музичний колектив грає на інструментах, що виготовлені з сірників.

«Музичні інструменти із сірників виготовив жашківчанин Богдан Сенчуков. Він створив сірникові гармошку, бандуру, скрипку, гітару, гармонь, кобзу, барабан та кілька шумових інструментів для ансамблю. У колективі, керівником якого є Іван Сухий, Богдан грає на власному витворі – герб-басі – струнному інструменті у формі герба України», – йдеться у повідомленні.

Гурт виступає з унікальними інструментами на концертах. Рекорд України ансамбль завоював у 2019, тоді інструментів ще було 13.

«Сірниковий» ансамбль є єдиним в Україні та світі.