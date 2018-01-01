Представники Британії відвідають Берлін у рамках переговорів щодо Brexit

Члени британського кабінету міністрів планують зустрітися із представниками німецького бізнесу

Міністр фінансів Великої Британії Філіп Хаммонд і міністр із питань виходу із ЄС Девід Девіс мають намір в середу, 10 січня, відвідати Берлін для проведення переговорів. Два члени британського кабінету міністрів планують зустрітися із представниками німецького бізнесу. Про це повідомляє видання EU Observer. [READ_MORE] Окрім того, Хаммонд і



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Члени британського кабінету міністрів планують зустрітися із представниками німецького бізнесу

Міністр фінансів Великої Британії Філіп Хаммонд і міністр із питань виходу із ЄС Девід Девіс мають намір в середу, 10 січня, відвідати Берлін для проведення переговорів. Два члени британського кабінету міністрів планують зустрітися із представниками німецького бізнесу. Про це повідомляє видання EU Observer.

Окрім того, Хаммонд і Девіс спільно написали статтю для німецького щоденного видання FAZ, де виклали своє бачення головних проблем і викликів щодо виходу Великої Британії із ЄС. Так, вони чітко наголосили на тому, що Лондон націлений на отримання перехідного періоду після березня 2019 року до повного виходу із єдиного ринку і митного союзу ЄС. При цьому угода, яка визначатиме параметри відносин між Лондоном і Брюсселем, має сприяти співпраці в європейському банківському секторі, а не спричинити фрагментацію.

Як повідомлялося, міністр Великої Британії із питань Brexit Девід Девіс поскаржився у листі до прем’єра Терези Мей на те, що Євросоюз наносить шкоду інтересам країни, коли говорить про загрозу для компаній, якщо офіційний Лондон залишить ЄС без відповідної угоди.

Нагадаємо також, що очільник уряду Нідерландів Марк Рютте у вівторок, 9 січня, закликав офіційний Лондон внести ясність щодо формату майбутніх відносин після того, як Велика Британія вийде із ЄС.