Латвія та Естонія введуть санкції проти білоруських посадовців



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Латвія та Естонія високо цінують основні принципи демократії, які включають право громадян виявляти свою політичну волю

Санкції включатимуть заборону на в'їзд до цих країн

Міністерства закордонних справ Латвії та Естонії підготували індивідуальні санкції проти білоруських посадовців, причетних до можливої фальсифікації виборів та застосування надмірної сили до протестувальників. Про це йдеться у спільній заяві відомств, яку розмістило МЗС Латвії.

Зазначається, що санкції включатимуть заборону на в'їзд до цих країн.

Міністерства Латвії та Естонії висловили серйозну стурбованість президентськими виборами в Білорусі, результати яких не були визнані білоруською громадськістю, а також закликали до мирного та законного вирішення кризи в країні.

«Латвія та Естонія високо цінують основні принципи демократії, які включають одне з найважливіших настанов демократії - право громадян виявляти свою політичну волю на вільних і чесних виборах», - заявили у відомствах.

Як відомо, у Єврокомісії повідомили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася, але ще не завершена.

Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Раніше Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

До слова, напередодні активісти представили звіт про вибори у Білорусі. Цифри відрізняються від офіційних.

Нагадаємо, ЄС не хоче повторення у Білорусі «українського сценарію».

Також Євросоюз готовий виступити посередником у вирішенні кризи в Білорусі та залучити до «діалогу» Росію.

Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.