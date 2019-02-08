У Мюнхені підтвердили відмову Макрона приїхати на конференцію з безпеки



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Президент Франції Еммануель Макрон

Причини скасування візиту Макрона не повідомляються

Керівництво Франції поінформувало організаторів Мюнхенської конференції з безпеки про те, що президент Еммануель Макрон цьогоріч не відвідає захід.

Про це повідомляє DPA .

Зазначається, що про рішення Макрона організатори конференції дізналися ще 1 лютого.

Причини скасування візиту не повідомляються.

Напередодні ЗМІ повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон вирішив не їхати на конференцію з безпеки в Мюнхен, а також відмовився від спільного виступу з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Також у четвер стало відомо, що Франція має намір підтримати перегляд газової директиви ЄС, що торкнеться реалізації проекту «Північний потік-2».

Як відомо, Мюнхенська конференція з безпеки пройде в баварській столиці 15-17 лютого.