Прем'єр Угорщини оголосив про «завершення ери російської газової монополії» в країні

Будапешт планує покривати половину потреб в імпорті блакитного палива за рахунок поставок з Румунії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про «завершення ери російської газової монополії в Угорщині». Відповідну заяву Орбан зробив у п'ятницю, 9 лютого, в Будапешті після зустрічі з прем'єр-міністеркою Сербії Аною Брнабич, повідомляє інформагенція AP. Угорський прем'єр вказав, зокрема, на поступ у реалізації двосторонньої угоди



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Віктор Орбан

Будапешт планує покривати половину потреб в імпорті блакитного палива за рахунок поставок з Румунії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про «завершення ери російської газової монополії в Угорщині». Відповідну заяву Орбан зробив у п'ятницю, 9 лютого, в Будапешті після зустрічі з прем'єр-міністеркою Сербії Аною Брнабич, повідомляє інформагенція AP.

Угорський прем'єр вказав, зокрема, на поступ у реалізації двосторонньої угоди з Румунією з метою поставок румунського газу до Угорщини. Цей проект дозволить Будапешту в майбутньому купувати понад 4 мільярди кубічних метрів румунського газу на рік. Як зазначив Орбан, очікується, що блакитне паливо з сусідньої країни в 2021-22 роках забезпечуватиме понад 50 відсотків потреб в імпорті газу Угорщини.

Він наголосив, що реалізація домовленостей ставить Угорщину в значно краще «геостратегічне становище». Крім того, це означатиме також «цілком нову ситуацію не лише для Угорщини, а й для регіону». Орбан також уточнив, що угорська частина газопроводу вже збудована, а румунська гілка ще зводиться.

На сьогодні Угорщина практично повністю залежить від російських поставок газу та нафти. Крім того, російські компанії займаються спорудженням єдиної в Угорщині АЕС.

Джерело: Deutsche Welle