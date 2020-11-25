Прем'єра Ізраїлю та кронпринца ОАЕ номінували на Нобелівську премію миру

Кандидатури висунули за внесок у підписання мирної угоди, яка відкрила Ізраїлю двері для нормалізації відносин з арабськими країнами

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та кронпринца Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммада бен Заїда номінували на Нобелівську премію миру.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що ці кандидатури висунув лорд Вільям Девід Трімбл за їхній внесок у підписання мирної угоди, яка відкрила Ізраїлю двері для нормалізації відносин з арабськими країнами.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю повідомив про номінацію, зазначивши, що Трімбл є Нобелівським лауреатом 1998 року за зусилля щодо врегулювання конфлікту у Північній Ірландії.

Нагадаємо, 15 вересня в Білому домі відбулася історична церемонія підписання угод про нормалізацію дипломатичних відносин ОАЕ та Бахрейну з Ізраїлем.

Угода отримала назву Авраамский договір. Нетаньягу назвав цей день «поворотним моментом в історії, новим світанком світу».

До оголошення про угоду з ОАЕ в серпні Ізраїль не мав дипломатичних відносин з країнами Перської затоки.

Бахрейн став четвертою арабською країною на Близькому Сході, яка визнала Ізраїль з моменту його заснування в 1948 році.