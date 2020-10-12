Нобелівський комітет не зміг зв’язатися з лауреатом премії з економіки, бо той спав



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Колезі разом з дружиною довелося бігти до нобелівського лауреата додому посеред ночі Скріншот з відео

Нобелівський комітет не зміг зв'язатись з одним з номінантів премії з економіки – Полом Мілгромом. Той спав у себе вдома вночі

Нобелівський комітет не зміг зв'язатися з американським економістом Полом Мілгромом, коли той спав в себе вдома в Каліфорнії. Про перемогу його повідомив колега та співномінант Роберт Вілсон.

Про це повідомляє пресслужба Стенфордського університету в Twitter.

Зазначається, що Нобелівський комітет не зміг зв'язатись з одним з номінантів премії з економіки – Полом Мілгромом. Той спав у себе вдома вночі.

Щоб розбудити Мілграма, його колега та співлауреат Роберт Вілсон разом з дружиною посеред ночі вирушили до колеги додому і стукали й дзвонили у двері, аж доки той не прокинувся.

The #NobelPrize committee couldn't reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ — Stanford University (@Stanford) October 12, 2020

«Пол! Це Вілсон. Ти отримав Нобелівську премію. З тобою спробували зв'язатися, але нічого не вийшло. Не було твого номера. Ми дали їм його. Ти хоч візьмеш трубку?», – звернувся до свого колеги Вілсон серед ночі.

До слова, Нобелівську премію миру з економіки отримали американці за розвиток теорії аукціонів.Як Як відомо, Нобелівську премію миру з економіки отримали американці Пол Мілгром і Роберт Вілсон за розвиток теорії аукціонів.

Також Нобелівську премію миру отримала організація, яка бореться з голодом.

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