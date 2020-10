Нобелівський комітет не зміг зв’язатися з лауреатом премії з економіки, бо той спав

Нобелівський комітет не зміг зв'язатись з одним з номінантів премії з економіки – Полом Мілгромом. Той спав у себе вдома вночі

Нобелівський комітет не зміг зв'язатися з американським економістом Полом Мілгромом, коли той спав в себе вдома в Каліфорнії. Про перемогу його повідомив колега та співномінант Роберт Вілсон.

Про це повідомляє пресслужба Стенфордського університету в Twitter.

Щоб розбудити Мілграма, його колега та співлауреат Роберт Вілсон разом з дружиною посеред ночі вирушили до колеги додому і стукали й дзвонили у двері, аж доки той не прокинувся.

The #NobelPrize committee couldn't reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ