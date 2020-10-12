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    У світі

    Нобелівський комітет не зміг зв’язатися з лауреатом премії з економіки, бо той спав

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    <p>Колезі разом з&nbsp;дружиною довелося бігти до&nbsp;нобелівського лауреата додому посеред ночі</p> - Нобелівський комітет не зміг зв’язатися з лауреатом премії з економіки, бо той спав

    Колезі разом з дружиною довелося бігти до нобелівського лауреата додому посеред ночі

    Скріншот з відео

    Нобелівський комітет не зміг зв'язатись з одним з номінантів премії з економіки – Полом Мілгромом. Той спав у себе вдома вночі

    Нобелівський комітет не зміг зв'язатися з американським економістом Полом Мілгромом, коли той спав в себе вдома в Каліфорнії. Про перемогу його повідомив колега та співномінант Роберт Вілсон.

    Про це повідомляє пресслужба Стенфордського університету в Twitter.

    Зазначається, що Нобелівський комітет не зміг зв'язатись з одним з номінантів премії з економіки – Полом Мілгромом. Той спав у себе вдома вночі.

    Щоб розбудити Мілграма, його колега та співлауреат Роберт Вілсон разом з дружиною посеред ночі вирушили до колеги додому і стукали й дзвонили у двері, аж доки той не прокинувся.

    «Пол! Це Вілсон. Ти отримав Нобелівську премію. З тобою спробували зв'язатися, але нічого не вийшло. Не було твого номера. Ми дали їм його. Ти хоч візьмеш трубку?», – звернувся до свого колеги Вілсон серед ночі.

    До слова, Нобелівську премію миру з економіки отримали американці за розвиток теорії аукціонів.Як Як відомо, Нобелівську премію миру з економіки отримали американці Пол Мілгром і Роберт Вілсон за розвиток теорії аукціонів.

    Також Нобелівську премію миру отримала організація, яка бореться з голодом.

    До слова, Нобелівську премію з літератури присудили американській поетесі.

    Нобелівську премію з фізики отримали вчені за дослідження Всесвіту.

    Напередодні стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.

    США економіка Нобелівська премія
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