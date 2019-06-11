Президент Греції розпустив парламент і призначив дату дострокових виборів
Дострокові вибори до грецького парламенту призначено на 7 липня
Грецький парламент офіційно розпущено, дострокові вибори у країні призначено на 7 липня.
Відповідний указ президента країни Прокопіса Павлопулоса було розміщено біля головного входу до будівлі парламенту, повідомляє Greek Reporter.
Як зазначає видання, це будуть перші загальнонаціональні вибори у Греції, на яких віковий ценз виборців знижено - з традиційних вісімнадцяти до сімнадцяти років.
Церемонію інавгурації нових 300 членів парламенту заплановано на 17 липня.
Напередодні прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас під час зустрічі з президентом Прокопісом Павлопулосом закликав главу держави розпустити парламент і призначити дострокові вибори. Перед цим партія Ципраса зазнала поразки на виборах до Європарламенту.
Також партія Ципраса провалилася на місцевих виборах
Джерело: Укрінформ