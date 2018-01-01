Президент Кіпру оголосив новий склад уряду

Це вже другий термін президента

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс оголосив новий склад уряду, який буде працювати в другий термін його повноважень. Про це повідомило урядове бюро друку і інформації. Анастасіадіс переміг на президентських виборах 4 лютого, на посаду на другий п'ятирічний термін він вступить 28 лютого. Офіційне призначення міністрів відбудеться 1 березня.



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Це вже другий термін президента

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс оголосив новий склад уряду, який буде працювати в другий термін його повноважень. Про це повідомило урядове бюро друку і інформації.

Анастасіадіс переміг на президентських виборах 4 лютого, на посаду на другий п'ятирічний термін він вступить 28 лютого. Офіційне призначення міністрів відбудеться 1 березня.

Міністром закордонних справ призначений Нікос Хрістодулідіс, який був до цього офіційним представником уряду Кіпру. Міністром фінансів знову стане Харіс Георгіадіс. Новим міністром оборони - Саввас Ангелідіс.

До складу нового кабінету також увійшли: міністр внутрішніх справ Константінос Петрідіс, міністр освіти і культури Костас Хампьяуріс, міністр енергетики, торгівлі, промисловості і туризму Йоргос Лаккотріпіс, міністр сільського господарства, природних ресурсів і навколишнього середовища Костас Кадіс, міністр юстиції Ионас Ніколау.

Нагадаємо, Нікос Анастасіадіс, який був переобраний президентом Республіки Кіпр 4 лютого 2018 року, заявив про те, що для нього є пріоритетом відновлення переговорів щодо об’єднання острову.

Як відомо, у другому турі виборів на Кіпрі переобраний президентом Нікос Анастасіадіс. Після підрахунку 95% голосів він отримав 55,9%.