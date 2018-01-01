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    Президент Шрі-Ланки залишить заборону на продаж алкоголю жінкам

    Президент розповів, що дізнався про скасування заборони на алкоголь для жінок із газет
    Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена заявляє, що не дозволить жінкам на Шрі-Ланці купувати алкоголь на законних підставах. Про це повідомляє ВВС. Він також уточнив, що наказав уряду відкликати реформу, яка дозволила б жінкам працювати там, де продають алкоголь, не отримуючи дозволу влади. Президент також розповів, що дізнався про
    • Сьогодні, 00:12
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    Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена&nbsp;
    Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена 

    Президент розповів, що дізнався про скасування заборони на алкоголь для жінок із газет

    Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена заявляє, що не дозволить жінкам на Шрі-Ланці купувати алкоголь на законних підставах.

    Про це повідомляє ВВС.

    Він також уточнив, що наказав уряду відкликати реформу, яка дозволила б жінкам працювати там, де продають алкоголь, не отримуючи дозволу влади.

    Президент також розповів, що дізнався про скасування заборони на алкоголь для жінок із газет.

    Як повідомлялося, у середу уряд Шрі-Лнаки оголосив, що вніс зміни до закону 1955 року, погодившись із тим, що він дискримінує жінок. Зокрема, міністр фінансів Мангала Самаравера вважає, що подібні закони перешкоджають розвитку країни, і їхнє скасування є одним з ключових завдань влади.

    На Шрі-Ланці більшість жінок не вживають алкоголь через традиції та вважають, що це суперечить культурі країни.

    До слова, у Литві вступила в дію заборона на алкоголь для тих, кому немає 20 років.

    міністр алкоголь
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