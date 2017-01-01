Президент Швейцарії хоче референдум про відносини з Євросоюзом

Розбіжності між Брюсселем і Швейцарією, яка не є членом ЄС, почали рости на тлі процесу виходу Британії з ЄС

Президент Швейцарії Доріс Лейтард висловилася на користь проведення референдуму з метою прояснення відносин країни з Європейським Союзом. Про це повідомляє Reuters. Розбіжності між Брюсселем і Швейцарією, яка не є членом ЄС, почали рости на тлі процесу виходу Британії з ЄС. Зокрема, Брюссель хоче замінити більше 100 двосторонніх угод, які



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Президент Швейцарії Доріс Лейтард

Розбіжності між Брюсселем і Швейцарією, яка не є членом ЄС, почали рости на тлі процесу виходу Британії з ЄС

Президент Швейцарії Доріс Лейтард висловилася на користь проведення референдуму з метою прояснення відносин країни з Європейським Союзом.

Про це повідомляє Reuters.

Розбіжності між Брюсселем і Швейцарією, яка не є членом ЄС, почали рости на тлі процесу виходу Британії з ЄС. Зокрема, Брюссель хоче замінити більше 100 двосторонніх угод, які регулюють відносини з Берном.

Напруженість зросла минулого тижня, коли ЄС надав швейцарським фондовим біржам лише обмежений доступ до свого ринку, пригрозивши наслідками за дискримінацію.

«Шлях двосторонніх відносин важливий. Тому ми повинні прояснити наші відносини з Європою. Ми повинні знати, у якому напрямку рухатися. Тому фундаментальний референдум буде корисним», - сказала Лейтард.

Переговори про всеосяжну угоду пройшли минулого місяця після того, як Швейцарія погодилася збільшити свій внесок у бюджет ЄС.

Така угода забезпечить прийняття Швейцарією відповідних законів ЄС в обмін на збільшення доступу до єдиного ринку блоку, що важливо для швейцарського експорту.

Однак укладенню такої угоди протистоїть євроскептична Швейцарська народна партія, яка сьогодні є найбільшою групою в парламенті.

До слова, 20 грудня Швейцарія продовжила заморозку рахунків колишнього президента України Віктора Януковича до лютого 2019 року.

Джерело: Кореспондент.net