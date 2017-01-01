  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Президент Швейцарії хоче референдум про відносини з Євросоюзом

    Розбіжності між Брюсселем і Швейцарією, яка не є членом ЄС, почали рости на тлі процесу виходу Британії з ЄС
    Президент Швейцарії Доріс Лейтард висловилася на користь проведення референдуму з метою прояснення відносин країни з Європейським Союзом. Про це повідомляє Reuters. Розбіжності між Брюсселем і Швейцарією, яка не є членом ЄС, почали рости на тлі процесу виходу Британії з ЄС. Зокрема, Брюссель хоче замінити більше 100 двосторонніх угод, які
    • Вчора, 22:39
    • Розсилка
    Президент Швейцарії Доріс Лейтард
    Президент Швейцарії Доріс Лейтард

    Розбіжності між Брюсселем і Швейцарією, яка не є членом ЄС, почали рости на тлі процесу виходу Британії з ЄС

    Президент Швейцарії Доріс Лейтард висловилася на користь проведення референдуму з метою прояснення відносин країни з Європейським Союзом.

    Про це повідомляє Reuters.

    Розбіжності між Брюсселем і Швейцарією, яка не є членом ЄС, почали рости на тлі процесу виходу Британії з ЄС. Зокрема, Брюссель хоче замінити більше 100 двосторонніх угод, які регулюють відносини з Берном.

    Напруженість зросла минулого тижня, коли ЄС надав швейцарським фондовим біржам лише обмежений доступ до свого ринку, пригрозивши наслідками за дискримінацію.

    «Шлях двосторонніх відносин важливий. Тому ми повинні прояснити наші відносини з Європою. Ми повинні знати, у якому напрямку рухатися. Тому фундаментальний референдум буде корисним», - сказала Лейтард.

     Переговори про всеосяжну угоду пройшли минулого місяця після того, як Швейцарія погодилася збільшити свій внесок у бюджет ЄС.

    Така угода забезпечить прийняття Швейцарією відповідних законів ЄС в обмін на збільшення доступу до єдиного ринку блоку, що важливо для швейцарського експорту.

    Однак укладенню такої угоди протистоїть євроскептична Швейцарська народна партія, яка сьогодні є найбільшою групою в парламенті.

    До слова, 20 грудня Швейцарія продовжила заморозку рахунків колишнього президента України Віктора Януковича до лютого 2019 року.

    Джерело: Кореспондент.net

    Читайте також
    ЄС Швейцарія референдум
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ