Президент Вірменії запропонував своїм наступником посла у Британії

Опозиція побачила в пропозиція Сержа Саргсяна бажання зберегти вплив

Очільник Вірменії Серж Саргсян у п’ятницю, 19 січня, запропонував на посаду нового президента країни нинішнього посла у Великій Британії і колишнього прем’єр-міністра Армена Саркісяна. Вибори президента країни мають відбутися у березні 2018 року. Однак поправки, які були внесені до конституції Вірменії, зменшують повноваження глави



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Президент Вірменії Серж Саргсян

Опозиція побачила в пропозиція Сержа Саргсяна бажання зберегти вплив

Очільник Вірменії Серж Саргсян у п’ятницю, 19 січня, запропонував на посаду нового президента країни нинішнього посла у Великій Британії і колишнього прем’єр-міністра Армена Саркісяна.

Вибори президента країни мають відбутися у березні 2018 року. Однак поправки, які були внесені до конституції Вірменії, зменшують повноваження глави країни і дадуть можливість Саргсяну зберігати вплив через парламент і уряд. Такі гіпотези спричинили критику із боку опозиції, яка звинувачує Саргсяна, який править із 2008 року, у бажанні зберегти нинішній вплив. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Серж Саргсян запропонував своїм колегам із Республіканської партії підтримати Армена Саркісяна.

Нинішній посол Вірменії в Великій Британії назвав дану пропозицію великою честю для себе, однак відмовився давати остаточну відповідь, заявивши про те, що має проконсультуватися із іншими політиками і громадськістю.

Президент Вірменії відповідно до останніх змін до конституції обиратиметься в парламенті на єдиний семирічний термін. Республіканська партія на виборах в квітні 2017 року отримала 49% голосів, в той час як головна опозиційна сила «Процвітаюча Вірменія» отримала 27% голосів. Опозиція на сьогодні не визначилася із претендентом на посаду президента країни.