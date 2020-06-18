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    У світі

    Президента Гондурасу госпіталізували: у нього з дружиною виявили коронавірус

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    <p>Хуан Орландо Ернандес з дружиною захворіли на&nbsp;коронавірус</p> - Президента Гондурасу госпіталізували: у нього з дружиною виявили коронавірус

    Хуан Орландо Ернандес з дружиною захворіли на коронавірус

    Глава держави проходить курс лікування експериментальної комбінацією ліків

    У президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса і його дружини підтвердили захворювання на Covid-19.

    Як повідомляє AP, про позитивний результат тесту на коронавірус глава держави оголосив в телевізійному зверненні.

    За словами Ернандеса, у вихідні він почав відчувати певний дискомфорт і у вівторок лікарі підтвердили зараження коронавірусом.

    Він повідомив, що проходить курс лікування експериментальної комбінацією мікродаціна, азитроміцина, івермектіна і цинку.

    Президент у відеозверненні заявив, що відчуває слабкі симптоми і вже почувається краще. Коронавірус у дружини протікає без симптомів.

    Однак через кілька годин після заяви Ернандес був госпіталізований, у нього діагностували пневмонію, додає Reuters.

    Коронавірус також виявлено у двох помічників президента Гондурасу. Загалом у Гондурасі зареєстровано майже 10 тисяч підтверджених випадків Covid-19, 330 осіб померли.

    Нагадаємо, дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірус Covid-19.

    У зв’язку з цим Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи. Він разом із дітьми теж пройшов тестування – результати виявилися негативними.

    16 червня стало відомо, що Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні, у неї виявили двобічну пневмонію.

    здоров'я лікарня президент дружина коронавірус Гондурас
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