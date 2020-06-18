Президента Гондурасу госпіталізували: у нього з дружиною виявили коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хуан Орландо Ернандес з дружиною захворіли на коронавірус

Глава держави проходить курс лікування експериментальної комбінацією ліків

У президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса і його дружини підтвердили захворювання на Covid-19.

Як повідомляє AP, про позитивний результат тесту на коронавірус глава держави оголосив в телевізійному зверненні.

За словами Ернандеса, у вихідні він почав відчувати певний дискомфорт і у вівторок лікарі підтвердили зараження коронавірусом.

Він повідомив, що проходить курс лікування експериментальної комбінацією мікродаціна, азитроміцина, івермектіна і цинку.

Президент у відеозверненні заявив, що відчуває слабкі симптоми і вже почувається краще. Коронавірус у дружини протікає без симптомів.

Однак через кілька годин після заяви Ернандес був госпіталізований, у нього діагностували пневмонію, додає Reuters.

Коронавірус також виявлено у двох помічників президента Гондурасу. Загалом у Гондурасі зареєстровано майже 10 тисяч підтверджених випадків Covid-19, 330 осіб померли.

Нагадаємо, дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірус Covid-19.

У зв’язку з цим Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи. Він разом із дітьми теж пройшов тестування – результати виявилися негативними.

16 червня стало відомо, що Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні, у неї виявили двобічну пневмонію.