Принц Вільям відвідав військову базу за 90 км від кордону з Україною (фото)

Вільям зустрівся з міністром оборони Маріушем Блащаком і військовослужбовцями Польщі

Британський принц Вільям здійснив таємну поїздку до Польщі, щоб особисто подякувати польським і британським військам, які підтримують Україну. Про це повідомляє Sky News.

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Принц відвідав військові бази в Жешуві, які всього за 90 км від кордону з Україною. З міркувань безпеки візит тримався в секреті доти, доки він не покинув базу.

Вільям зустрівся з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком і військовослужбовцями територіальних сил оборони Польщі, щоб дізнатися про підтримку, яку вони надають Україні, похваливши їхню «пристрасть» і «рішучість захищати наші спільні свободи».

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Також принц зустрівся з британськими солдатами, дислокованими в цьому регіоні, і поцікавився їхнім досвідом роботи в Польщі та підтримки України.

Принц Уельський також має зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою в президентському палаці.

Нагадаємо, наприкінці лютого король Чарльз III зустрівся з українськими військовими.