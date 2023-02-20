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Король Чарльз III зустрівся з українськими військовими (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Король Чарльз III зустрівся з українськими військовими (фото, відео)
Король Чарльз ІІІ на тренувальній базі у Вілтширі
фото з відкритих джерел

Його Величність супроводжував начальник Генштабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс

Сьогодні, 20 лютого, король Чарльз III відвідав військовослужбовців ЗСУ, які прибули у Велику Британію на навчання. Він приїхав на тренувальну базу у Вілтширі. Про це повідомляє Express.

Під час візиту Його Величність супроводжував начальник Генерального штабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс.

Зазначається, що перебуваючи на навчальній базі, Чальз став свідком того, як інструктори вчать українських військових атакувати позиції ворога. Поки монарх спілкувався з військовослужбовцями, здалеку було видно війська, які повзали по землі та досягали своїх цілей.

Також король зустрівся з деякими іноземними військовослужбовцями, які об’єднали зусилля з Великою Британією для підтримки навчання українських військ.

4 фото
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До слова, курс для українських військовослужбовців триває 35 днів і надає їм основні знання, зосереджені на ураженні цілей й виживанні.

Нагадаємо, 10 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся із королем Чарльзом ІІІ у Великій Британії. 

Теги: ЗСУ Король Чарльз III Україна Велика Британія

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