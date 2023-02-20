Король Чарльз III зустрівся з українськими військовими (фото, відео)

Його Величність супроводжував начальник Генштабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс

Сьогодні, 20 лютого, король Чарльз III відвідав військовослужбовців ЗСУ, які прибули у Велику Британію на навчання. Він приїхав на тренувальну базу у Вілтширі. Про це повідомляє Express.

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Під час візиту Його Величність супроводжував начальник Генерального штабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс.

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Зазначається, що перебуваючи на навчальній базі, Чальз став свідком того, як інструктори вчать українських військових атакувати позиції ворога. Поки монарх спілкувався з військовослужбовцями, здалеку було видно війська, які повзали по землі та досягали своїх цілей.

Також король зустрівся з деякими іноземними військовослужбовцями, які об’єднали зусилля з Великою Британією для підтримки навчання українських військ.

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До слова, курс для українських військовослужбовців триває 35 днів і надає їм основні знання, зосереджені на ураженні цілей й виживанні.

Нагадаємо, 10 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся із королем Чарльзом ІІІ у Великій Британії.