  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Призначено нового посла Великої Британії в Україні

    • Розсилка
    Мелінда Сіммонс - новий посол Великої Британії в Україні - Призначено нового посла Великої Британії в Україні
    Мелінда Сіммонс - новий посол Великої Британії в Україні

    Мелінда Сіммонс вступить на посаду влітку 2019 року

    Послом Великої Британії в Україні призначено Мелінду Сіммонс. Про це повідомляє прес-служба МЗС Великобританії.

    «Мелінда Сіммонс була призначена послом Її Величності в Україні і змінить Джудіт Гоф, яка буде переведена на іншу позицію дипломатичної служби. Пані Сіммонс вступить на посаду влітку 2019 року», – йдеться в повідомленні.

    За даними британського МЗС, Мелінда Сіммонс має досвід роботи у Секретаріаті нацбезпеки, в департаментах міжнародного розвитку, гуманітарної допомоги, вирішення конфліктів. Сферами її професійних інтересів були регіони Африки, Близького Сходу, Європи. Останній рік, до призначення на посаду в Україні, вивчала українську мову.

    У своєму Twitter новий посол вже повідомила, що з нетерпінням чекає на зустріч із Україною.


    Джудіт Гоф була призначена послом Великобританії в Україні у березні 2015 року.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    посол Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ