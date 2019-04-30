Призначено нового посла Великої Британії в Україні



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Мелінда Сіммонс - новий посол Великої Британії в Україні

Мелінда Сіммонс вступить на посаду влітку 2019 року

Послом Великої Британії в Україні призначено Мелінду Сіммонс. Про це повідомляє прес-служба МЗС Великобританії.

«Мелінда Сіммонс була призначена послом Її Величності в Україні і змінить Джудіт Гоф, яка буде переведена на іншу позицію дипломатичної служби. Пані Сіммонс вступить на посаду влітку 2019 року», – йдеться в повідомленні.

За даними британського МЗС, Мелінда Сіммонс має досвід роботи у Секретаріаті нацбезпеки, в департаментах міжнародного розвитку, гуманітарної допомоги, вирішення конфліктів. Сферами її професійних інтересів були регіони Африки, Близького Сходу, Європи. Останній рік, до призначення на посаду в Україні, вивчала українську мову.

У своєму Twitter новий посол вже повідомила, що з нетерпінням чекає на зустріч із Україною.

Дуже рада призначенню на посаду посла Великої Британії в Україні! Наполегливо вивчаю українську мову, і з нетерпінням чекаю на зустріч з Україною та українцями @UKinUkraine #ukraine https://t.co/UT0Ic4FB5w — Melinda Simmons (@melsimmons24) 30 апреля 2019 г.





Джудіт Гоф була призначена послом Великобританії в Україні у березні 2015 року.

Джерело: Радіо Свобода