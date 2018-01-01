Проблематика біженців може поставити під сумнів коаліційні переговори у ФРН

ХДС/ХСС і СДПН обіцяють знайти компроміс на початку лютого

У Німеччині черговий раунд коаліційних переговорів між ХДС/ХСС і СДПН завершився безрезультатно 29 січня, незважаючи на інтенсивні переговори протягом вихідних. Політичні сили ФРН не змогли знайти консенсус щодо можливості біженцям привозити до країни членів їх сімей – соціал-демократи виступають за таке право, в той час як християнські



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Лідер ХДС Ангела Меркель і глава СДПН Мартін Шульц

ХДС/ХСС і СДПН обіцяють знайти компроміс на початку лютого

У Німеччині черговий раунд коаліційних переговорів між ХДС/ХСС і СДПН завершився безрезультатно 29 січня, незважаючи на інтенсивні переговори протягом вихідних.

Політичні сили ФРН не змогли знайти консенсус щодо можливості біженцям привозити до країни членів їх сімей – соціал-демократи виступають за таке право, в той час як християнські демократи та їх баварські партнери проти. Сторони обіцяють знайти компроміс на початку лютого 2018 року. Про це повідомляє видання EU Observer.

Депутат від СДПН Ларс Кастелуччі заявив, що йому дивно, що партія, яка має у своїй назві слово «християнський», не може знайти людського рішення проблеми.

Мова йде про щонайменше 278 тисяч біженців в ФРН, які не мають права привезти членів своїх сімей. Обмеження мають бути зняті в березні 2018 року, проте ХДС/ХСС хотіла б їх продовження.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ ФРН повідомило, що країна завершила прийом біженців у рамках міграційної програми ЄС.