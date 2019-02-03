Прорив греблі в Бразилії: кількість жертв зросла до 121



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226 людей вважають зниклими безвісти після прориву дамби

Влада заявляє, що шансів знайти живих людей під товстим шаром ґрунту немає

Кількість загиблих внаслідок прориву греблі біля бразильського міста Брумадіньйо зросла до 121, повідомляють рятувальники. Ще 226 людей вважаються зниклими.

Як повідомили представники рятувальної служби штату Мінас-Жераїс, де 25 січня стався прорив дамби, роботи з пошуку тіл загиблих тривають.

Влада заявляє, що шансів знайти живих людей під товстим шаром ґрунту немає.

Дамбу, що стримує відходи залізорудної шахти, прорвало 25 січня. Селевий потік затопив приміщення шахти і зруйнував кілька будинків, розташованих поблизу.

Серед постраждалих - люди, що проживають в цьому районі, і працівники гірничодобувної компанії. В результаті прориву греблі постраждали також рослинність і річки.

Нагадаємо: прорив греблі в районі Белу-Орізонті (штат Мінас-Жерайс) стався 25 січня. У результаті катастрофи більше 24 тисяч осіб були евакуйовані з небезпечної зони.

Бразильська гірничодобувна компанія Vale, якій належала гребля, заявляє, що пожертвує 100 000 доларів сім'ям загиблих.