Лукашенко створив «конституційну» комісію

Комісії доручено розробити пропозиції щодо внесення змін до конституції Білорусі та забезпечити їх публічне обговорення

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про створення конституційної комісії, що має напрацювати проєкт змін до конституції країни.

Про це повідомляє агенція «Белта».

Конституційній комісії доручено розробити пропозиції щодо внесення змін до конституції Білорусі та забезпечити їх публічне обговорення. Цей орган має право за потреби залучати до своєї роботи керівників та спеціалістів державних органів та інших організацій.

До 1 серпня 2021 року конституційна комісія повинна подати розроблені пропозиції щодо внесення змін до Основного закону країни для подальшого їх винесення на загальний референдум.

Конституційна комісія складається з 36 осіб. Роботу комісії очолить голова конституційного суду Петро Міклашевич.

Раніше Лукашенко заявляв, що потрібно вносити «рішучі» зміни до конституції країни.