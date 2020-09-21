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    У світі

    Стало відомо, де навчаються внучки Лукашенка

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    Дві із трьох внучок Олександра Лукашенка - Стало відомо, де навчаються внучки Лукашенка
    Дві із трьох внучок Олександра Лукашенка

    Три внучки Лукашенка, за словами його середнього сина, вчаться в одній з елітних шкіл столиці Білорусі

    Середній син лідера Білорусі, глава Президентського спортивного клубу Дмитро Лукашенко розкрив місце навчання своїх трьох дочок. За його словами, дівчатка вчаться в Мінській міжнародній гімназії.

    Про це пише в неділю, 20 вересня, Sputnik Беларусь.

    Навчальний заклад знаходиться в мікрорайоні Дрозди, де проживає безліч чиновників високого рівня.

    «Молодша пішла в перший клас (в цьому році), середня і старша теж проходять там навчання», – сказав Дмитро Лукашенко.

    Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що дві дочки Дмитра Лукашенка забрали документи з ліцею Білоруського державного університету, як і молодший син президента країни Микола.

    Стверджувалося, що Микола був відправлений до Москви, де, нібито, під чужим прізвищем буде вчитися в гімназії при МДУ імені М. В. Ломоносова. У самому навчальному закладі заявили, що такого учня у них немає.

    Як відомо, в Білорусі шостий тиждень тривають масові протести з вимогою відставки Лукашенка і проведення нових президентських виборів. Під час одного з масових мітингів в Мінську Лукашенко прилетів на вертольоті в свою резиденцію з автоматом в руках. Його супроводжував молодший син, також озброєний автоматом.

    Нагадаємо, Лукашенко назвав Україну «сателітом» США і «форпостом політичних провокацій».

    Білорусь Олександр Лукашенко діти освіта школа навчання
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