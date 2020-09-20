Протести у Білорусі: правозахисники повідомили про майже 200 затриманих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання у Мінську Фото: Tut.by

У МВС Білорусі поки не називають кількості затриманих сьогодні учасників акцій протесту

Під час сьогоднішніх акцій протесту у містах Білорусі силовики затримали близько 190 осіб. Найбільше затриманих у Мінську, де сьогодні проходив багатотисячний марш.

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація «Весна».

За попередніми даними правозахисників, у білоруській столиці сьогодні затримали щонайменше 129 протестувальників, декотрих вже відпустили.

У інших містах країни, зокрема, Гродно, Гомелі, Бресті та Могилеві, силовики загалом затримали щонайменше 59 осіб.

У міністерстві внутрішніх справ Білорусі поки не називають кількості затриманих сьогодні учасників акцій протесту.

Як повідомлялося, з початком акцій протесту у неділю у столиці Білорусі Мінську розпочалися затримання та переслідування силовиками протестувальників.

До слова, у Білорусі силовики намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Напередодні, 18 вересня, Кіпр знову заблокував санкції Євросоюзу проти Білорусі.

До слова, у четвер, 17 вересня, Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.