Мистецтвознавиця Ніна Мольова померла у 98 років, і заповіла диктатору Путіну цінну колекцію картин

Письменниця, мистецтвознавець та історик Ніна Мольова померла у віці 98 років. Про це повідомила пресслужба російського Мінкульту, пишуть росЗМІ. У відомстві уточнили, що Ніна Мольова померла ще 11 лютого. Вона передала колекцію картин у поадрунок за заповітом Володимиру Путіну. Оціночна вартість колекції – приблизно $2 млрд.

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Ніна Мольова з 1955 року була одружена з художником-авангардистом Елієм Белютіним. Після його смерті вона успадкувала роботи старих майстрів живопису – близько 200 картин. Саме їх мистецтвознавиця і заповідала російському диктатору.

У квартирі мистецтвознавиці знаходилось чимало шедеврів живопису

За життя жінка написала 120 книг про російських митців, і зокрема про Івана Нікітіна, Федора Рокотова та Дмитра Левицького. Також Молева публікувала дослідження з історії російського та зарубіжного мистецтва.

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Як пишуть ЗМІ до колекції входять полотна Мікеланджело, Тіціана, Леонардо да Вінчі, Антоніо Росселіно, Веласкеса та інших визнаних майстрів.

Картини Елій Белютін та Ніна Мольова планували заповідати Російській Федерації. Проте за законом держава не може стати одержувачем спадщини, тож заповіт був складений на Володимира Путіна як юридичного представника держави.

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