Путін підписав закон для можливості виробництва «коньяку Росії»

Даний бренд захищається ЄС поряд з шампанським

Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон, згідно з яким в країні можна буде виробляти «коньяк Росії». Даний документ розміщений на офіційному порталі правової інформації.

Так, в переліку основних понять, що використовуються в законі про виноробство, з'явився термін «коньяк» - виноробна продукція з об'ємною часткою етилового спирту не менше 40%, створена з коньячного дистиляту, витриманого в контакті з деревиною дуба не менше трьох років.

Під «коньяком Росії» розуміється коньяк, на 100% вироблений з винограду, вирощеного на російській території.

Відповідний закон також уточнює положення про саморегулювання в галузі: в країні повинна з'явитися єдина федеральна саморегульована організація (СРО) виноградарів і виноробів Росії, яка буде, зокрема, розробляти і видавати сертифікати якості організації, розробляти емблеми (знаки) «Вино Росії», «коньяк Росії» і наділяти членів СРО правом використання таких емблем при виробництві вина, кріпленого вина, ігристого вина, коньяку, на 100% вироблених з винограду, вирощеного в Російській Федерації.

Закон вступає в силу з дня офіційного опублікування.

Географічно Коньяк - це французьке місто, що спеціалізується на виробництві однойменного напою. Даний бренд захищається ЄС поряд з шампанським.

До слова, корпорація Moet Hennessy – один з найбільших виробників шампанського – повідомив партнерам, що зупиняє постачання своєї продукції в Росію у зв'язку зі зміною законодавства.

Згідно з прийнятими недавно Держдумою поправками до закону про регулювання алкогольної продукції, найменування «шампанське«» залишається тільки за продукцією російських виробників. Імпортна ж продукція – в тому числі і французьке шампанське – відповідно до букви закону, іменується ігристими винами. При цьому в попередній редакції документа термін «шампанське» поширювався не тільки на російську продукцію.