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Путін привітав Трампа з перемогою та зробив несподівану заяву

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Путін привітав Трампа з перемогою та зробив несподівану заяву
Путін заявив, що може зателефонувати Трампу сам, але не робить цього нібито тому, що саме західні лідери перестали телефонувати йому
фото: Максим Шипенков / Reuters

Путін: Заяви Трампа про намір відновити відносини з Росією і вирішити «українську кризу» «заслуговують на увагу»

Російський диктатор Володимир Путін під час своєї промови на форумі Валдайського клубу вперше прокоментував перемогу Дональда Трампа на виборах президента США. Зробив він це під час відповідей на запитання.

Путін привітав Трампа з обранням і заявив, що «не вважає соромом і самому зателефонувати Трампу», а також наголосив, що готовий до контактів з ним.

«До Трампа можна ставитися по-різному, але він мужня людина, його поведінка під час замаху це довела. Під час першого терміну Трамп боявся зробити зайвий крок, зайве слово. Дії Трампа на другому терміні поки невідомі», – сказав Путін.

Диктатор також зазначив, що заяви Трампа про намір відновити відносини з Росією і вирішити «українську кризу» «заслуговують на увагу».

«Якщо хтось із західних політиків захоче відновити контакти – ми нічого проти не маємо, відновлюватимемо», – додав Путін.

Путін також заявив, що може зателефонувати Трампу сам, але не робить цього нібито тому, що саме західні лідери перестали телефонувати йому.

Раніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо, чи планує Володимир Путін привітати Дональда Трампа з перемогою на виборах, але нагадав, що США є недружньою країною для Росії.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.

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Теги: путін Дональд Трамп президент диктатор перемога Дмитро Пєсков

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