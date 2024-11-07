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Російські олігархи побоюються, що Трамп обвалить ціни на нафту

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Російські олігархи побоюються, що Трамп обвалить ціни на нафту
Росіяни побоюються зниження цін на нафту
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у своїй заяві після оголошення результатів виборів зазначив, що активно розвиватиме видобуток нафти Штатами

Дональд Трамп, який здобув впевнену перемогу на виборах у США, може вже до травня наступного року знизити світові ціни на нафту до $50 за барель. Про це повідомив російський олігарх Олег Дерипаска на своєму каналі в Telegram.

Як повідомляє The Moscow Times, Дональд Трамп справді має намір серйозно взятися за зниження цін на нафту. Зокрема, в своїй першій промові після перемоги на виборах він пообіцяв активізувати розробку нафтових свердловин.

«У нас є більше чорного золота, ніж у будь-якої іншої країни світу! Більше, ніж у Саудівської Аравії, більше, ніж у Росії», – зазначив Трамп. Після цієї заяви ціна нафти марки Brent знизилась на 2%.

До слова, перемога Дональда Трампа на виборах президента США ставить Європу перед реальною загрозою торговельної війни між Америкою та Європейським союзом. Про це повідомляє Politico. 

До слова, ціни на нафту зросли більш ніж на $1 за барель, щоб компенсувати тижневі втрати через зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході. Причиною цьому стали нові повідомлення про те, що Іран готує удар по Ізраїлю.

Зауважимо, що нафта впала в ціні в середу, 4 листопада, після заяв президента США Дональда Трампа про перемогу на виборах. Зниження цін спостерігається на нафту марки WTI і Brent.

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Теги: нафта Дональд Трамп олігархи Telegram перемога втрати зниження цін

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