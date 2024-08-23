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Путін розсмішив соцмережі, напнувши навушники на бороду

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Путін розсмішив соцмережі, напнувши навушники на бороду
Мережу розсмішив Путін, який дивним чином вдягнув навушники
фото: скриншот відео

Російський президент Володимир Путін знову осоромився, а його вчинок став мемом у соцмережах. Користувачів розсмішило те, як він одягав навушники

Російський диктатор Володимир Путін під час нещодавнього візиту до Чечні відвідав так званий університет спецназу в Гудермесі. Користувачів соцмереж розвеселило відео, на якому Путін, відвідуючи навчання зі стрільби, дивним чином одягнув навушники, натяшнувши їх на бороду. 

Зауважимо, що сам Рамзан Кадиров та інші учасники зустрічі одягли навушники правильно. А Путін, схоже, так і не зрозумів, що робить щось не так. 

 

Дописувачі у мережі припускають, шо Путін хотів бути схожим на чергового супермена
Дописувачі у мережі припускають, шо Путін хотів бути схожим на чергового супермена
фото з соцмереж

Один з користувачів Facebook припустив, що Путін одягняв так навушники, бо вони заважають йому на голові, бо там у російського диктатора уявна корона. 

«Народ дивується, чому Путін навушники навпаки вдягнув. Тому що на голові місця немає — там уявна корона на символічній голові», – написав у Facebook користувач Aram Khachatrian. 

Йому у коментарях нагадали, що колишній український президент-втікач Віктор Янукович теж був експертом із застосування навушників: 

Так свого часу носив навушники Віктор Янукович
Так свого часу носив навушники Віктор Янукович
фото з соцмереж

«Чому Путін так одягає навушники на голову в тирі? Тому що його зачіска – це довга процедура, коли перукар має укладати рідке волосся, щоб не було видно, що президент Росії вже геть лисий. А навушники зруйнують всю красу», - пише Sergiy Vladymyrov. 

Інша дописувачка висловила думку, що Росією править не дуже розумна людина.

«Путіну треба було вдягнути навушники – і він надів їх так, як на фото, буває. Навушники – гаджет складний, поводженню з ним треба довго вчитися, у КДБ цьому не вчили. Я думаю, що Росією править недоумок. Просто не дуже розумна від народження людина. Недолік розуму у нього поєднується з комплексом неповноцінності - чудове поєднання, абсолютно необхідне для «вождя народів». Ну, а хитрість, підлість тощо. додаються. Добре, що ми не в Росії. Чому Путін не вміє користуватись такими навушниками, зрозуміло. Але чому він не подивився на інших людей, які теж одягли навушники? На Кадирова, наприклад? Розумієте, думка подивитися і зробити, як інші, просто не спадає великій молі в голову. Він, великий, дивитиметься на інших і чогось навчатиметься в них? Він, володар світу? Та ніколи. Нехай інші дивляться на Нього (з великої літери) і роблять так, як Він. Дивно, що Кадиров не вдягнув навушники так, як Путін», - написала у мережі Natalia Yashin. 

Мережа глузує з Володимира Путіна
Мережа глузує з Володимира Путіна
фото: скриншот коментарів у соцмережі
Путін розсмішив соцмережі, напнувши навушники на бороду фото 1
фото: скриншот коментарів у Мережі
Путін розсмішив соцмережі, напнувши навушники на бороду фото 2
фото: скриншот дописів у Мережі

Також у мережі почали з'являтися відповідні меми:

Поведінка Путіна на полігоні викликала появу нових мемів
Поведінка Путіна на полігоні викликала появу нових мемів
фото з соцмереж
Путін розсмішив соцмережі, напнувши навушники на бороду фото 3
фото: соцмережі
Путін розсмішив соцмережі, напнувши навушники на бороду фото 4
фото: соцмережі

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з представницями громадської організації «Матері Беслана» суттєво занизив кількість загиблих під час теракту дітей.

До слова, російський диктатор Володимир Путін чи не вперше публічно визнав, що у Росії виникли труднощі на фронті. Про це Путін заявив під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. 

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Теги: путін фото соцмережі

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