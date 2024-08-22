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«Це проблеми силових структур»: Путін скинув із себе відповідальність за безпеку Курщини

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Це проблеми силових структур»: Путін скинув із себе відповідальність за безпеку Курщини
Путін також доручив своїм міністрам подумати над фінансуванням територіальної оборони
фото: скриншот відео

Російський диктатор не вбачає відповідальної влади країни у забезпеченні безпеки Курської області

Питання безпеки Курської області, де понад 90 населених пунктів та 1 тис. кв км території опинилися під контролем ЗСУ, є проблемою силових структур. Про це російський диктатор Володимир Путін заявив сьогодні, 22 серпня, у ході наради щодо ситуації у прикордонні.

«Що стосується питань безпеки, це проблеми, які лежать у зоні відповідальності силових структур. Сподіваюся, що взаємодія між місцевими, регіональними органами влади, урядом, силовими відомствами налагоджена, і це теж відіграє свою позитивну роль у досягненні тих цілей, які у нас тут стоять», – заявив Путін.

На попередній аналогічній нараді, що відбулася 12 серпня, Путін звинувачував Захід у тому, що сталося, а також обіцяв дати «гідну відповідь» ЗСУ. Однак у той день Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ у Курській області та заявив, що Україна контролює у Росії територію площею у 1000 кв. км.

Наразі Україна контролює у Курській області територію площею 1263 кв. км та 93 населені пункти. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час Конгресу місцевих і регіональних влад.

Нагадаємо, через інтенсивність просування українських військ у Курській області, а також масових атаках дронів на інші регіони РФ, російський диктатор Володимир Путін скликав нараду. Диктатор доручив своїм міністрам подумати над фінансуванням територіальної оборони та підготовкою до опалювального сезону в прикордонних регіонах.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. 

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Теги: історія путін Україна диктатор Курщина

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