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Ракетна атака на Ростовську область: росіяни повідомляють про пожежу (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ракетна атака на Ростовську область: росіяни повідомляють про пожежу (відео)
Як стверджує російський чиновник, близько години ночі на заході Ростовської області силами та засобами ППО начебто була збита ракета
фото з відкритих джерел

Потужна пожежа в Новошахтинську після нібито збиття ракети

У ніч проти 21 серпня в районі міста Новошахтинськ Ростовської області спалахнула сильна пожежа. Це сталося невдовзі після того, як російська влада заявила про  збиття української ракети силами ППО в західній частині регіону. Про це повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв та місцеві соцмережі.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв стверджує, що жертв і руйнувань внаслідок падіння уламків ракети немає. Однак, місцеві Telegram-канали та медіа повідомляють про масштабну пожежу, що виникла після інциденту.

«За попередніми даними, внаслідок падіння уламків жертв та руйнувань немає», – заявив губернатор.

Російські джерела припускають, що метою можливої атаки міг бути нафтозавод, враховуючи нещодавню атаку на Пролетарськ, під час якої спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Стверджується, що уламки збитої ракети впали поблизу житлових будинків, спричинивши займання на відкритій місцевості.

 У соціальних мережах також повідомляють про потужний вибух у Новошахтинську. За свідченнями очевидців, уламки нібито збитої ракети впали неподалік від житлових будинків, спричинивши пожежу на відкритій місцевості за містом.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ». За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку вчора атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом. Пожежа триває вже другу добу.

Як повідомлялося, в Азовському районі Ростовської області загорівся сміттєвий полігон. Пожежа сталася 19 серпня в хуторі Павлівка, загорілися харчові та побутові відходи.

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Теги: нафта вибух росія соцмережі

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