Опубліковано щемливі кадри евакуації людей з Торецької громади

«Рятувальники наголошують, евакуація рятує життя та допомагає знайти захист у безпечнішому місці!», – МВС

Міністерство внутрішніх справ України опублікувало кадри евакуації людей з Торецької громади. Вивезення українців здійснюють рятувальники евакуаційної групи «Фенікс».

фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

МВС наголошує, що російські окупанти безперервно обстрілюють населені пункти громади, руйнують будинки, вбивають мирне населення.

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Евакуація місцевих жителів з Торецької громади фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

«Рятувальники наголошують, евакуація рятує життя та допомагає знайти захист у безпечнішому місці!», – йдеться у повідомленні.

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