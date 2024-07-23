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Опубліковано щемливі кадри евакуації людей з Торецької громади

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Опубліковано щемливі кадри евакуації людей з Торецької громади
З Торецької громади евакуюють людей
фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

«Рятувальники наголошують, евакуація рятує життя та допомагає знайти захист у безпечнішому місці!», – МВС

Міністерство внутрішніх справ України опублікувало кадри евакуації людей з Торецької громади. Вивезення українців здійснюють рятувальники евакуаційної групи «Фенікс».

Опубліковано щемливі кадри евакуації людей з Торецької громади фото 1
фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

МВС наголошує, що російські окупанти безперервно обстрілюють населені пункти громади, руйнують будинки, вбивають мирне населення.  

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Евакуація місцевих жителів з Торецької громади
фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

«Рятувальники наголошують, евакуація рятує життя та допомагає знайти захист у безпечнішому місці!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Сухопутних військ ЗСУ показали, який вигляд наразі має Часів Яр.

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Теги: Торецьк Донеччина Україна фото евакуація війна росія

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