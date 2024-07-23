Опубліковано щемливі кадри евакуації людей з Торецької громади
«Рятувальники наголошують, евакуація рятує життя та допомагає знайти захист у безпечнішому місці!», – МВС
Міністерство внутрішніх справ України опублікувало кадри евакуації людей з Торецької громади. Вивезення українців здійснюють рятувальники евакуаційної групи «Фенікс».
МВС наголошує, що російські окупанти безперервно обстрілюють населені пункти громади, руйнують будинки, вбивають мирне населення.
«Рятувальники наголошують, евакуація рятує життя та допомагає знайти захист у безпечнішому місці!», – йдеться у повідомленні.
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