На зустрічі з «Матерями Беслана» Путін не зміг правильно вказати кількість загиблих дітей

Володимир Путін на місці теракту у Беслані, 20 серпня 2024 року

Також під час бесіди з «Матерями Беслана» Путін звинуватив у допомозі терористам, які захопили школу, «деякі іноземні сили»

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з представницями громадської організації «Матері Беслана» суттєво занизив кількість загиблих під час теракту дітей.

«Ми зустрічаємось напередодні великої трагедії, яка забрала життя 334 людей, у тому числі 136 дітей», – сказав президент Росії, відкриваючи зустріч. Насправді під час теракту у бесланській школі загинуло 186 дітей.

Також під час бесіди з «Матерями Беслана» Путін звинуватив у допомозі терористам, які захопили школу, «деякі іноземні сили».

«Ми знаємо, що з-за кордону намагалися не тільки виправдати, а й надавали терористам допомогу, в тому числі моральну», – заявив російський президент, додавши, що ті ж «вороги продовжують намагатися розгойдати нашу країну, творять злочини в Курській області, Донбасі та Новоросії».

Наприкінці Путін пообіцяв «досягти цілей у боротьбі з неонацизмом – так само, як досягли у боротьбі з тероризмом».

Зауважимо, учора, 20 серпня, Путін вперше за 16 років приїхав у Беслан, де зустрівся з матерями жертв теракту, який стався у місті майже 20 років тому.

Ряд ЗМІ зазначили, що на відео, що розповсюджується федеральними телеканалами, із зустрічі говорить тільки президент Росії, реакція на його промову «Матерей Беслана» залишилася за кадром.

1 вересня 2004 року в будівлі школи №1 у Беслані було захоплено понад 1100 заручників, більшість з яких були дітьми. Нападники вимагали виведення російських військ із Чечні. 3 вересня спецназ та військові розпочали штурм школи, в ході якого загинули 334 особи, у тому числі 186 дітей, понад 800 осіб постраждали. Напад став найбільшим історія Росії за кількістю жертв і залишається таким донині.

Родичі загиблих, зокрема організація «Матері Беслана», досі продовжують домагатися від російської влади проведення розслідування. Офіційна версія мало кого влаштовує, оскільки розходиться з численними свідченнями очевидців, які вижили, а також із висновками незалежних експертів та розслідувачів.

Нагадаємо, декілька років тому у РФ завершився суд над жінками, що влаштували акцію протесту в річницю теракту в школі №1 в Беслані. П'ять жінок, які втратили в теракті своїх близьких, організували акцію з футболками, на яких були звинувачення на адресу президента РФ Володимира Путина.

Двом жінкам призначили штраф по 20 тисяч рублів, трьом жінкам були призначені громадські роботи по 20 годин. Тоді ж у Беслані напали на журналістів, що знімали протест «матерів Беслану» 1 вересня.