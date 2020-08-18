Путін санкціонував злам комп'ютерів Демпартії США – доповідь



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Колишній глава виборчого штабу президента США Дональда Трампа співпрацював з представниками Росії

Президент РФ у 2016 році санкціонував російські хакерські атаки на комп'ютерні мережі і рахунки, пов'язані з Демократичною партією США

Комітет Сенату з розвідки у вівторок, 18 серпня, оприлюднив повний обсяг свого двопартійного розслідування втручання Росії у вибори у 2016 році, яке вивчало контакти між росіянами та партнерами Трампа. Про це повдіомляють CNN, Reuters

Зазначається, що звіт складається з майже 1000 сторінок і завершує трирічне розслідування втручання у вибори президента США 2016 року.

«Доповідь, оприлюднена у вівторок, є п'ятим томом. Вона стосується контррозвідувальної загрози, окреслюючи широкий спектр російських зусиль щодо впливу на кампанію Трампа та вибори 2016 року», - йдеться у повідомленні.

Згідно з доповіддю, президент РФ у 2016 році санкціонував російські хакерські атаки на комп'ютерні мережі і рахунки, пов'язані з Демократичною партією США.

«Сайт WikiLeaks грав одну з ключових ролей в російських зусиллях, спрямованих на втручання у вибори в США в 2016 році і, швидше за все, знав, що допомагає розвідці РФ», - йдеться в доповіді комітету.

Згідно з доповіддю, колишній глава виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт співпрацював з представниками Росії, в тому числі з мільярдером Олегом Дерипаскою до, під час і після виборів 2016 року.