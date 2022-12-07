Путін та боротьба з алкоголізмом: стали відомі несподівані результати

У РФ підвищилися показники виробництва алкоголю

Допоки президент країни-агресорки Путін турбується про зловживання алкоголем серед населення, виробництво алкоголю у країні зросло на 10,8% із початку року. Про це повідомило Росалкогольрегулювання.

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Тож попри невдачі росіян на фронті – є успіхи у споюванні жителів. За 11 місяців 2022 року алкоголь (не враховуючи пиво, сидр та медовуху) почали виробляти у значно більшій кількості. Загалом випустили 179,675 млн декалітрів. При цьому виробництво міцних напоїв збільшилося на 9,7%, до 103,5 млн декалітрів, а також горілки – на 5,3%, до 75,48 млн.

До того ж на 13% побільшало й коньяку, на 8,4% – виноробної продукції, та на 25,4% – ігристих вин. Виробництво слабоалкогольних напоїв підвищилося на 28,6%. А лікерних вин на полицях російських магазинів стало на 447,6% більше.

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Окрім алкогольних рекордів, Росія ще й увійшла у п'ятірку країн із високою швидкістю розповсюдження ВІЛ, обігнавши Танзанію, Уганду і Кенію.

Нагадаємо, російський диктатор поділився своїми методами боротьби з алкоголізмом, адже Росію накрив алкогольний психоз. У регіонах РФ фіксуються досить високі показники захворюваності з діагнозами «алкоголізм» та «алкогольний психоз». Щоб виправити ситуацію, російський президент Володимир Путін рекомендує розгорнути кампанію пропаганди здорового способу життя, але у жодному разі «не забороняти людям пити».

Раніше повідомлялося, що Путін запанікував: російські чиновники стали частіше пити алкоголь. До початку повномасштабного вторгнення він ніколи так часто не говорив про проблеми з алкозалежністю в Росії. Проте після війни диктатор почав приділяти особливу увагу проблемі зловживання алкоголем, адже його непокоїть зловживання алкоголем серед його близького оточення та вищого керівництва РФ.