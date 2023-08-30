Проєкт «Хочу жить» на території Росії. Ось як це працює

Російська держава ставить чіткий ультиматум: червоний паспорт з двоголовою куркою тепер треба відпрацювати – повоювати

Ніякі адекватні молдовани, таджики чи киргизи не хочуть захищати русский мир десь у степах України

Ситуацію у Росії я оцінюю за далекими родичами.

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Кілька родин.

Молоді люди (за 35-40), народилися усі в Молдові. Спочатку працювали у Європі. Заробили. Врешті отаборилися під Москвою.

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Розпочали бізнес. Звели будинки. У кожній сім'ї – двоє-троє діток. Живуть у достатку. Перетягнули літніх батьків до себе.

Адекватні. Вже наприкінці лютого-2022 чітко артикулювали: «Это бомбит Россия», ніякого «Не все так однозначно»...

Що ж відбувається тепер.

Останні новини.

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Чоловіки втекли/тікають закордон. Закривають бізнес. Згортаються повністю. Чому? Російська держава ставить чіткий ультиматум: червоний паспорт з двоголовою куркою тепер треба відпрацювати – повоювати. Але ніякі адекватні молдовани, таджики чи киргизи не хочуть захищати русский мир десь у степах України.

Тому мужики вже облаштовують нову домівку в Європі, дівчата поновлюють усі молдавські документи.

Ось так автономно працює проєкт «Хочу жить» на території Росії.