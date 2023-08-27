Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти активно звозили туди техніку: на заводі в Бердянську спалахнула пожежа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти активно звозили туди техніку: на заводі в Бердянську спалахнула пожежа
У Бердянську палають цехи, куди окупанти звозили техніку
фото: скріншот із відео

Перед загорянням вибухів чутно не було

У тимчасово окупованому Бердянську сталася масштабна пожежа на заводі «Дормаш».

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що раніше на територію цього підприємства окупанти активно звозили військову техніку.

За попередньою інформацією, перед початком пожежі вибухів не було.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську 5 липня  пролунав вибух

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 30 червня, пролунала серія вибухів. Місцеві жителі нарахували понад 10 вибухів. Окупанти підтвердили вибухи у Бердянську. Заявили, що нібито спрацювала рашистська ППО. Бердянці повідомляли, що вибухи були на межі міста.

Триває 550-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Теги: пожежа окупанти вибух росія інфраструктура населення ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війська РФ активно переміщуються в бік Бердянська та Розівки (фото, відео)
Війська РФ активно переміщуються в бік Бердянська та Розівки (фото, відео)
25 серпня, 10:42
Генштаб повідомив про плани ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Генштаб повідомив про плани ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках
16 серпня, 19:38
Дим після вибуху в Бердянську
В окупованому Бердянську сталася «бавовна»
12 серпня, 13:19

Події в Україні

Буданов пережив більше десятка замахів: розвідка розкрила деталі
Буданов пережив більше десятка замахів: розвідка розкрила деталі
Окупанти активно звозили туди техніку: на заводі в Бердянську спалахнула пожежа
Окупанти активно звозили туди техніку: на заводі в Бердянську спалахнула пожежа
Окупанти обстріляли село на Херсонщині: загинула 35-річна жінка
Окупанти обстріляли село на Херсонщині: загинула 35-річна жінка
Ніно Катамадзе відвідала українських бійців у реабілітаційному центрі МВС (фото, відео)
Ніно Катамадзе відвідала українських бійців у реабілітаційному центрі МВС (фото, відео)
Сили оборони просуваються на Запорізькому напрямку
Сили оборони просуваються на Запорізькому напрямку
Британська розвідка: ЗСУ ведуть бої з росіянами за «вишки Бойка» у Чорному морі
Британська розвідка: ЗСУ ведуть бої з росіянами за «вишки Бойка» у Чорному морі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
45K
Плив 8 км: Буданов вразив деталями про участь у спецоперації в Криму
34K
Військовозобов’язаний відмовився захищати Україну. Суд його виправдав
16K
ЗСУ ліквідували поплічника Пригожина, якого він залишив «стерегти» Бахмут
15K
«Це категорично неприйнятно»: МЗС жорстко звернулося до п’яти країн Європи
7306
Династія на династію? Конфлікт у театрі Франка виплеснувся на публіку

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Вчора, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Вчора, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту