Окупанти активно звозили туди техніку: на заводі в Бердянську спалахнула пожежа

Перед загорянням вибухів чутно не було

У тимчасово окупованому Бердянську сталася масштабна пожежа на заводі «Дормаш».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що раніше на територію цього підприємства окупанти активно звозили військову техніку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередньою інформацією, перед початком пожежі вибухів не було.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську 5 липня пролунав вибух.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 30 червня, пролунала серія вибухів. Місцеві жителі нарахували понад 10 вибухів. Окупанти підтвердили вибухи у Бердянську. Заявили, що нібито спрацювала рашистська ППО. Бердянці повідомляли, що вибухи були на межі міста.

Триває 550-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.